Okul bahçesinde panik! Akli dengesi yerinde olmayan şahıs korkulu anlar yaşattı
Tokat'ta akli dengesi yerinde olmayan şahıs, bıçakla okul bahçesine girerek korku dolu anlara neden oldu. Durumu fark eden öğretmenler öğrencileri okul içine alıp kapıları kilitledi. Şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Tokat'taki Gazipaşa İlkokulu'nda saat 15.00 sıralarında iddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan Ömer Çelik, elinde bıçakla okula girmek istedi. Okul bahçesinde elinde bıçakla şahsı gören öğretmenler tedbir amaçlı öğrencileri okul binasına alarak, kapıları kilitledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Çelik'i etkisiz hale getirdi.
Aynı şahsın geçtiğimiz yıl da aynı okulda aynı eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi. Veliler, çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu belirterek, okullarda güvenlik görevlisi olması gerektiğini söyledi.
Kaynak: İHA
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