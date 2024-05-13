İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: Valizinde 1500 akrep bulunan ABD'li müze müdürü serbest bırakıldı

Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Prendini'nin valizinde, Türkiye'ye ait endemik türlerden yaklaşık 1500 akrep, tarantula ve örümcek gibi hayvan türü ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanların zehirlerinin ilaç yapımında kullanılacağı ve 1 litre akrep zehrinin piyasa değerinin 10 milyon dolar olduğu öne sürüldü. Bu durum üzerine Prendini hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Anadolu'da yaşayan endemik türdeki zehirli hayvan türlerini yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Prendini, adliyeye sevk edildi.

Bu arada, şüphelinin 26 Nisan'da Türkiye'ye giriş yaptığı, Tarım ve Orman Bakanlığından araştırma yapmak için izin aldığı ancak yasağa uymayarak topladığı hayvanları yasa dışı olarak yurt dışına çıkarmaya çalıştığı öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde ise "New York City Üniversitesinde profesör olarak işime devam ediyorum. Valizler bana ait, sayısını bilmediğim hayvanları Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden topladım. Bunlarla ilgili araştırma yapacaktım, uzun süreceği için yanımda götürmek istedim. Daha önce başka ülkelerde de benzer şekilde çalışmalar yaptım, oradakileri ülkeme götürebildim. Türkiye'de de bunu yapabileceğimi düşündüm, yasa dışı olduğunu bilmiyordum" dediği belirtildi.

SERBEST BIRAKILDI

Adliyede, sulh ceza hakimliğine çıkarılan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA