Başakşehir'de trafiğe açık caddede ata binip dolaştılar

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir grup, trafiğe açık caddeye atlarla çıktı. Trafiği tehlikeye atan grup, etrafına aldırış etmeden at üstünde seyahat etti. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Başakşehir'de trafiğe açık caddede ata binip dolaştılar

Başakşehir'de cadde ortasında atlarla dolaşan bir grup görenleri hayrete düşürürken yine gruba ait bir at ise başı boş giderek trafiği tehlikeye attı.

Başakşehir’de bir grup Ziya Gökalp Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde akan trafikte atlarla yolculuk yaptı. Atlarla dolaşan kişileri gören diğer vatandaşlar şok olarak, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Görüntülerde atlarla bir grubun akan trafikte dolaştığı, bazı atlarda 2 kişinin olduğu görülürken bir atın ise başı boş koşarak trafiği tehlikeye attığı anlarda görüntülerde yer aldı.

Kaynak: İHA

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