Esenyurt'ta 16 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonlanan uyuşturucu partisi

Esenyurt'ta yaşanan üzücü olayda 16 yaşındaki A.E.Ö., uyuşturucu partisinde çıkan tartışmada silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan biri tutuklandı.

Esenyurt'ta 16 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonlanan uyuşturucu partisi

Esenyurt'ta 10 Mayıs'ta bir sitede uyuşturucu kullanan 6 kişi arasında yaşanan küfürleşme sonucu çıkan silahlı kavgada 16 yaşındaki A.E.Ö. hayatını kaybetmiş, Ş.T. ise yaralanmıştı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.K.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.A. ise adliyeye sevk edildi.

10 Mayıs'ta İstanbul Esenyurt Zafer Mahallesi'ndeki bir sitede meydana gelen olayda iddiaya göre site içindeki bir dairede 6 kişi uyuşturucu kullandıkları sırada Ş.T. ile S.A. arasında küfürleşmeden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A. silah ile Ş.T. ve yanındaki 16 yaşındaki A.E.Ö.’ye ateş ederek başka bir arkadaşıyla olay yerinden kaçtı. Ş.T ve A.E.Ö. silahtan çıkan kurşunlardan yaralanırken, hastaneye kaldırılan A.E.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemede; 2 adet silah, bir miktar esrar ve 1 tablet uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili araştırma yapan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren S.A ile olay esnasında site önünde bulunan M.K.T isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. M.K.T işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.A’nın da adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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