Merkez Bankası işaret etti, dolar kuru düştü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz hafta politika faizini yüzde 50'de tuttu ve enflasyonda kalıcı bozulma durumunda politika duruşunun sıkılaştırılacağı mesajlarını korudu.

Merkez Bankası'nın enflasyon risklerine karşı "ihtiyatlı" olacağı mesajının ardından dolar/TL, sınırlı düşüş kaydetti.

DOLAR KURUNDA SON DURUM

Söz konusu gelişmelerin ardından dolar kuru, yeni haftaya da azalışla başlamasının ardından 32,42 TL'den işlem görmeye başladı.

Cuma günü gerileyen dolar/TL, günü, bir önceki kapanışın altında 32,47 TL'den tamamlamıştı.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan enflasyonla mücadelenin beklenenden daha uzun sürebileceğine ilişkin sinyaller veren makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin şahin tonlu yönlendirmeleri, bankanın faiz indirimlerine daha geç başlayabileceğine yönelik endişeleri artırıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 12, temmuzda yüzde 30 ve eylülde yüzde 58'e geriledi.

Kaynak: Gerçek Gündem