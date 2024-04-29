Ekonomi güven vermedi, endeks düştü!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi Mart ayında 100,0 iken, Nisan ayında yüzde 1,0 oranında azalarak 99,0 değerini aldı. Böylece endeks, 100'den küçük değer alarak kötümserliği işaret etti.

Ekonomi güven vermedi, endeks düştü!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Ekonomik Güven Endeksi’ni açıkladı.

Verilere göre, ekonomik güven endeksi Mart ayında 100,0 iken, Nisan ayında yüzde 1,0 oranında azalarak 99,0 değerini aldı. Böylece endeks, 100'den küçük değer alarak kötümserliği işaret etti.

İNŞAAT SEKTÖRÜ KÖTÜMSERLİĞİ GÖSTERDİ

Bir önceki aya göre Nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 80,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı düzeyde kalarak 103,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,8 oranında azalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 115,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 88,6 değerini aldı.

Ekonomi güven vermedi, endeks düştü! - Resim : 1

100'DEN KÜÇÜK DEĞER KÖTÜMSERLİĞİ GÖSTERİYOR

Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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