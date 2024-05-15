Dikkat çeken anket: Bu pazar milletvekili seçimi olsa AKP'liler kime oy veriyor?

MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar, 14 Mayıs’ta AKP’ye oy veren seçmenin eğilimini yoklamak için gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Dikkat çeken anket: Bu pazar milletvekili seçimi olsa AKP'liler kime oy veriyor?

Araştırma şirketi 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AKP’ye oy veren seçmenler hakkında bir araştırma yaptı.

Araştırmada seçmenlere “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusu yöneltildi.

14 Mayıs’ta AKP’ye oy vermiş seçmenlerin sadece yüzde 5,5’i CHP’yi tercih edeceğini belirtti. Yüzde 27’lik seçmen bölümü ise kararsız seçeneğini tercih etti.

Özer Sencar, söz konusu anketi X (Twitter) hesabında şu mesajla duyurdu:

“Nisan 2024 araştırmasına göre 14 Mayıs 2023’te AKP’ye oy verenlerin sadece %5.5’i bu pazar seçim olsa CHP’ye oy veririm demiş. Bunca sıkıntıya rağmen AKP’lilerin %59’u AKP diyor, %27’si de gri alanda beklemede.”

Dikkat çeken anket: Bu pazar milletvekili seçimi olsa AKP'liler kime oy veriyor? - Resim : 1

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