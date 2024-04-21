Patnos Belediyesi'nde iddia: DEM Parti döneminde araçlar parçalanıp hurdacılara satılmış

DEM Parti döneminde Patnos Belediyesine ait araçların parçalanarak hurdacılara satıldığı iddia edildi. AKP’li yeni dönem Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

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Patnos Belediyesi'nde iddia: DEM Parti döneminde araçlar parçalanıp hurdacılara satılmış

31 Mart seçimlerinin ardından DEM Parti’den AK Parti’ye geçen Patnos Belediyesinde göreve başladıktan sonra çalışmalara başlayan Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, yapılan incelemelerde belediyeye ait araçların parçalanarak hurdacılara satıldığını tespit etti.

Patnos Belediyesi'nde iddia: DEM Parti döneminde araçlar parçalanıp hurdacılara satılmış - Resim : 1

Bunun üzerine zabıta ekipleri hurdacıları gezerek arama yaptı. Ekiplerin, araçların motorlarının, lastiklerinin ve yedek parçalarının satıldığını tespit etmesi üzerine açıklama yapan Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, konunun takipçisi olacaklarını ve sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

Patnos Belediyesi'nde iddia: DEM Parti döneminde araçlar parçalanıp hurdacılara satılmış - Resim : 2

Kaynak: İHA

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