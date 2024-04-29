İş hayatı için kritik öneme sahip: Çalışma Meclisi 5 yıl sonra toplanıyor! Erdoğan'la da görüşecekler

"Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı: Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği" başlığıyla yapılacak 13. Çalışma Meclisi 5 yıl sonra toplanıyor. Asgari ücretten emekli maaşına, kıdem tazminatından esnek çalışmaya hepsinin masaya yatırılacak. Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taraflarla bir görüşme gerçekleştirecek.

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İş hayatı için kritik öneme sahip: Çalışma Meclisi 5 yıl sonra toplanıyor! Erdoğan'la da görüşecekler

İş hayatı için kritik öneme sahip Çalışma Meclisi 13. toplantısını bugün saat 09.30’da başlayacak. 5 yıl aranın ardından yeniden toplanacak Çalışma Meclisi'nin ana gündem maddelerinde iş hayatının güncel sorunları, asgari ücret, emekli aylık, kıdem tazminatı ve esnek çalışma var.

İKİ GÜN SÜRECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın çağrısı ve başkanlığıyla toplantıya Türk-İş, Hak-İş, DİSK, TİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TESK davet edildi. Taraflar 29-30 Nisan tarihlerinde 5 yıl aranın yeniden toplanıyor.

32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren düzenlemeler görüşülecek. Rapor ve sonuç bildirgesi sendikaların da katılımı ile ileri bir tarihte açıklanacak.

ERDOĞAN TARAFLARLA GÖRÜŞECEK

Son toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taraflarla 30 Nisan'da Beştepe'deki programda görüşecek.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan Recep Tayyip Erdoğan Meclis
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