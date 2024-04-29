Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak

TCMB'nin duyurusuna göre, olağan genel kurul toplantısı, yarın saat 14.00'te elektronik ortamda ve fiziki olarak TCMB İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.

TCMB Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 27 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre, TCMB Anonim Şirketi Genel Kurulu, her yılın nisan ayı içinde Banka Meclisi'nin belirleyeceği günde bir araya gelecek.

İş hayatı için kritik öneme sahip: Çalışma Meclisi 5 yıl sonra toplanıyor! Erdoğan'la da görüşeceklerİş hayatı için kritik öneme sahip: Çalışma Meclisi 5 yıl sonra toplanıyor! Erdoğan'la da görüşeceklerEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Merkez Bankası
NOW TV kesin olarak duyurdu. Sevilen diziye 2.sezon onayı çıkmadı NOW TV kesin olarak duyurdu. Sevilen diziye 2.sezon onayı çıkmadı
Turşu bidonuna bir tane ondan ekleyin bozulma olmuyor ve turşu kütür kütür oluyor Turşu bidonuna bir tane ondan ekleyin bozulma olmuyor ve turşu kütür kütür oluyor
Bakan Şimşek’ten ‘Dış kaynak’ iddialarına yanıt: "Uzun vadeli ve uygun maliyetli dış finansman sağlıyor" "Uzun vadeli ve uygun maliyetli dış finansman sağlıyor"
İş hayatı için kritik öneme sahip: Çalışma Meclisi 5 yıl sonra toplanıyor! Erdoğan'la da görüşecekler Çalışma Meclisi 5 yıl sonra toplanıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat! Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı!
Maç sona erdi ortalık karıştı: Göztepe taraftarları ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı Göztepe taraftarları ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı
MHP'li Yıldız yeni anayasayla ilgili konuştu: Dili de bozuk, yeni anayasa halk oyuna sunulmalı "Dili de bozuk, yeni anayasa halk oyuna sunulmalı"
AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde üst üste depremler AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde üst üste depremler