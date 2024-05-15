Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Beştepe'ye çağırdı

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Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u külliyeye davet etti.

Özel kalemler telefonla arandı.

Gece uzun.



Ankara’da bir şeyler oluyor !