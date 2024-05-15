Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Beştepe'ye çağırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Beştepe'ye çağırdığı ifade edildi.
Gazeteci Ziya Osman Açıkel, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na çağırdı bilgisini aktardı.
Açıkel, söz konusu bilgiyi “Ankara’da bir şeyler oluyor” notuyla paylaştı.
SON DAKİKA HABERİMDİR…— Ziya Osman Açıkel (@acikelosman) May 14, 2024
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u külliyeye davet etti.
Özel kalemler telefonla arandı.
Gece uzun.
Ankara’da bir şeyler oluyor !
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