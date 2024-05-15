Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Beştepe'ye çağırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Beştepe'ye çağırdığı ifade edildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Beştepe'ye çağırdı

Gazeteci Ziya Osman Açıkel, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na çağırdı bilgisini aktardı.

Açıkel, söz konusu bilgiyi “Ankara’da bir şeyler oluyor” notuyla paylaştı.

Etiketler
MİT İbrahim Kalın Recep Tayyip Erdoğan Yılmaz Tunç Adalet Bakanı
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