BBP Genel Başkanı Destici: "Vaatlerimizi 5 sene içinde gerçekleştirmek istiyoruz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim beyannamelerinde verilen vaatleri 5 sene içerisinde gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

BBP Genel Başkanı Destici: "Vaatlerimizi 5 sene içinde gerçekleştirmek istiyoruz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, MKYK Üyeleri, BBP Samsun İl ve İlçe Başkanları ile birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında Salıpazarı Belediye Başkanı seçilen Refaettin Karaca’yı ziyaret etti. Salıpazarı Muhtarlar Derneğini de ziyaret eden Destici, muhtarlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

BBP Genel Başkanı Destici: "Vaatlerimizi 5 sene içinde gerçekleştirmek istiyoruz" - Resim : 1
31 Mart yerel seçimlerinin ardından Salıpazarı ilçesini kazanan Refaettin Karaca’yı tebrik ederek sözlerine başlayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Seçim öncesinde genel merkez binamızda başkan adaylarımızla toplantılar gerçekleştirdik. Toplantılarda; nelere dikkat etmeliyiz, hangi hizmetleri yapmalıyız, hangi anlayışta olmalıyız gibi konu başlıkları üzerinde yoğunlaştık. Toplantıların başarılı olduğunu düşünüyorum. Bunun sonucunda Sayın Refaettin Karaca’nın bize sunduğu fikir ve öneriler sayesinde Salıpazarı’nda başarı elde etmiş olduk" diye konuştu.

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Belediye Başkanları ile birlikte toplantılar düzenlediklerine işaret eden Mustafa Destici, “Seçimden öncesi olduğu kadar seçimden sonrası içinde toplantılar düzenledik. Özellikle üzerinde durduğumuz konular seçim vaatlerimiz oldu. Seçim beyannamelerimizdeki vaatlerimizi 5 sene içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz. Salıpazarı’nda vatandaşımıza hizmetimizi sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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