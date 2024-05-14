Ünlü anket firmasından araştırma: AKP seçmeni, 31 Mart'tan sonra hangi partilere yöneldi?

Metropoll Araştırma tarafından yapılan son anket sonuçlarına göre, son seçimlerde AKP'ye oy veren seçmenlerin yüzde 5,5'i CHP'ye yöneliyor.

Ünlü anket firmasından araştırma: AKP seçmeni, 31 Mart'tan sonra hangi partilere yöneldi?

Metropoll Araştırma şirketi yönetim kurulu başkanı Özer Sencar, yerel seçim yapılan yeni araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Sencar'ın sosyal medya hesabından paylaşıma göre, son araştırmada seçmenlere "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankette AKP seçmeninin oy oranındaki değişikliğe dikkat çekildi. Sencar paylaşımında "Nisan 2024 araştırmasına göre 14 Mayıs 2023’te AKP’ye oy verenlerin sadece %5.5’i bu pazar seçim olsa CHP’ye oy veririm demiş. Bunca sıkıntıya rağmen AKP’lilerin %59’u AKP diyor, %27’si de gri alanda beklemede" dedi.

Etiketler
Anket MetroPOLL
İstanbul'da ucuza ev kalmayınca yatırımcıların akın akın yöneldiği kelepir il... İstanbul'da ucuza ev kalmayınca yatırımcıların akın akın yöneldiği kelepir il...
AKP’de kamp tarihleri belli oldu AKP’de kamp tarihleri belli oldu
Teşkilat'a ara veren TRT'den yeni dizi. Başrol oyuncusu da duyuruldu Teşkilat'a ara veren TRT'den yeni dizi. Başrol oyuncusu da duyuruldu
TBMM'de iktidarın reddettiği önergeler tartışma yarattı: "AKP Grubu'nun adı bugünden sonra 'Redgiller' olmalı" "AKP Grubu'nun adı bugünden sonra 'Redgiller' olmalı"
ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez mazbatasını aldı Yargıtay Başkanı mazbatasını aldı
Ayten Gökçer hayatını kaybetti Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Ekmeğe zam geldi! Ekmeğe zam geldi!
Kulis: Soylu'nun sözleri ne anlama geliyor? "Herkes eteğindeki taşları dökecek" Soylu'nun sözleri ne anlama geliyor?
Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol değişikliği! Setlere geri mi dönüyor? Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol değişikliği! Setlere geri mi dönüyor?