Ünlü anket firmasından araştırma: AKP seçmeni, 31 Mart'tan sonra hangi partilere yöneldi?

Metropoll Araştırma şirketi yönetim kurulu başkanı Özer Sencar, yerel seçim yapılan yeni araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Sencar'ın sosyal medya hesabından paylaşıma göre, son araştırmada seçmenlere "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankette AKP seçmeninin oy oranındaki değişikliğe dikkat çekildi. Sencar paylaşımında "Nisan 2024 araştırmasına göre 14 Mayıs 2023’te AKP’ye oy verenlerin sadece %5.5’i bu pazar seçim olsa CHP’ye oy veririm demiş. Bunca sıkıntıya rağmen AKP’lilerin %59’u AKP diyor, %27’si de gri alanda beklemede" dedi.