Rolex saatiyle gündem olmuştu... AKP'li milletvekilinden dikkat çeken sözler: Biz Saray'dan talimat alan vekiller değiliz

Rolex marka kol saatiyle gündem olan AKP Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Biz, Saray'dan talimat alan özgür iradesi sınırlı vekiller değiliz" dedi.

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Rolex saatiyle gündem olmuştu... AKP'li milletvekilinden dikkat çeken sözler: Biz Saray'dan talimat alan vekiller değiliz

AKP'deki "ıskatoz krizi" sonrasında yaşanan ve kolundaki Rolex marka saat ile kamuoyunun tepkisini toplayan AKP Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Meclis'te yaptığı konuşmada, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BİZ SARAY'DAN TALİMAT ALAN VEKİLLER DEĞİLİZ"

Yenişehirlioğlu, özgür iradesinin sınırlarından bahsettiği konuşmasında şu sözleri kaydetti:

“Hatibin eleştirilerini aynen reddediyoruz. Biz, Saray'dan talimat alan özgür iradesi sınırlı vekiller değiliz. Reddediyoruz.”

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