Arda Güler durdurulamıyor: Yine attı
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak forma şansı bulmakta zorluk çeken Arda Güler, ligin son haftalarında eline geçen fırsatları değerlendirmeye devam ediyor. Arda Güler, bugün oynanan Real Madrid-Deportivo Alaves maçında da ağları havalandırmayı başardı.
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, sahasında Alaves'i konuk etti. Eflatun beyazlılarda milli futbolcumuz Arda Güler, 62. dakikada oyuna girdi ve 81. dakikada takımının 5. golünü kaydetti.
Ceza sahası içerisinde seken bir topta şık bir vuruş yapan Arda Güler, takımını Alaves karşısında 5-0 öne geçirmeyi başardı.
ARDA GÜLER'İN SEZON PERFORMANSI
Real Madrid'deki ilk golünü 10 Mart'ta Celta Vigo'ya karşı kaydeden Güler, 26 Nisan'da Real Sociedad'a karşı oynadıkları maçta da takımını 1-0 öne geçiren golü atmıştı.
11 Mayıs'ta Granada maçında takımını 2-0 öne geçiren golü kaydeden Arda Güler, bugün attığı golle La Liga'daki 4'üncü golünü kaydetti.
ARDA GÜLER'İN GOLÜ!pic.twitter.com/R8O8Rydh1o— Sports Digitale (@SportsDigitale) May 14, 2024
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