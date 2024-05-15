Premier Lig'de son hafta: Manchester City liderliği aldı

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta erteleme maçında Tottenham Hotspur'a konuk olan Manchester City, rakibini 2-0 mağlup etti. Manchester City son haftaya 88 puanla lider girdi.

Premier Lig'de son hafta: Manchester City liderliği aldı

Premier Lig'de Arsenal ile şampiyonluk yarışında olan Manchester City, erteleme maçında Tottenham deplasmanına çıktı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın 51. dakikasında ceza sahası içerisinde hızlı paslaşmalar yapan City'de Kevin De Bruyne son çizgiden çevirdiği topu Erling Haaland kale önünde topu ağlara gönderdi. Londra ekibinin atağında kaleci Ederson, kale önünde Romero ile çarpışarak sakatlık geçirdi ve daha sonrasında kaleyi Ortega'ya devretti. Tottenham, ikinci yarıda ataklarını sıklaştırırken kaleci Ortega birçok net pozisyonda gole izin vermedi. Müsabakanın 90. dakikasında hızlı gelişen City atağında Jeremy Doku, ceza sahası içerisinde Pedro Porro'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi. Norveçli golcü Haaland, topu ve kaleci Vicario'yu ayrı köşelere göndererek skoru tayin etti. Karşılaşmada başka gol olmazken konuk ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 88'e yükselen Manchester City, ligde galibiyet serisini 8 maça çıkardı ve son haftaya Arsenal'ın 2 puan önünde lider girdi. Tottenham deplasmanında son 4 sezonda sahadan mağlubiyetle ayrılan Pep Guardiola, bu kötü gidişata son verdi.

İlk profesyonel maçıydı: İngiliz Boksör Sherif Lawal, ringde öldü!İlk profesyonel maçıydı: İngiliz Boksör Sherif Lawal, ringde öldü!Spor

Maviler, son hafta West Ham United'ı konuk edecek. Arsenal da sahasında Everton ile karşılaşacak. Bu iki mücadele de 19 Mayıs Pazar TSİ 18.00'de başlayacak.

Kaynak: İHA

Etiketler
Premier Lig Manchester City
İlk profesyonel maçıydı: İngiliz Boksör Sherif Lawal, ringde öldü! İlk profesyonel maçıydı: İngiliz Boksör Sherif Lawal, ringde öldü!
Show TV'den üzücü haber! Bahar'ın final yapacağı tarih açıklandı Show TV'den üzücü haber! Bahar'ın final yapacağı tarih açıklandı
Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol değişikliği! Setlere geri mi dönüyor? Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol değişikliği! Setlere geri mi dönüyor?
Okan Buruk'tan sürpriz Kerem Demirbay kararı Okan Buruk'tan sürpriz Kerem Demirbay kararı
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Beştepe'ye çağırdı Ankara'da kritik zirve: MİT Başkanı Kalın ve Adalet Bakanı Tunç Beştepe'ye çağrıldı
Rolex saatiyle gündem olmuştu... AKP'li milletvekilinden dikkat çeken sözler: Biz Saray'dan talimat alan vekiller değiliz AKP'li milletvekilinden dikkat çeken sözler: Biz Saray'dan talimat alan vekiller değiliz
Arda Güler durdurulamıyor: Yine attı Arda Güler durdurulamıyor: Yine attı
Alkollü adam, annesiyle içinde bulunduğu evi yaktı Alkollü adam, annesiyle içinde bulunduğu evi yaktı
Premier Lig'de son hafta: Manchester City liderliği aldı Premier Lig'de son hafta: Manchester City liderliği aldı