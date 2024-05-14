Okan Buruk'tan sürpriz Kerem Demirbay kararı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Kerem Demirbay, kısa süre içinde taraftarın en sevdiği isimler arasına girdi.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ise, Demirbay hakkında sürpriz bir karar verdi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, takımın tecrübeli futbolcusu Kerem Demirbay'ı takımın kaptanlarından biri yapmak istiyor.

Haberin detaylarında, sezon başında takıma dahil olmasına rağmen kısa sürede hem taraftarlar tarafından sevilmesi, hem de takım içinde saygı gördüğü için Okan Buruk'un bu kararı aldığı belirtildi.

AL-SHABAB HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan geçtiğimiz ezonlarda Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın çalıştırdğı Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın, Kerem Demirbay'ı kadrosuna katmak için büyük bir teklif yapacağı iddia edilmişti.

Okan Buruk'un, 30 yaşındaki yıldız ismi kaybetmemek adına bu hamleyi yaptığı ileri sürüldü.

DEMİRBAY'IN PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan Demirbay, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 7 asist ile skor kartkısı vermişti.