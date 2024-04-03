Apar topar kadroya veda etti; NOW TV'de beklenmedik veda

Son dönemin dikkat çeken yapımlarından biri olan NOW TV ekranlarında yayımlanan "Yabani" dizisi, beklenmedik bir ayrılıkla gündeme geldi. Ünlü bir oyuncu, dizinin kadrosundan ayrıldı ve izleyicileri şaşırttı.

Dizinin takipçileri, sevilen oyuncunun veda etmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ancak yapılan açıklamalarda ayrılığın karşılıklı anlaşma sonucu gerçekleştiği belirtildi. Oyuncunun kariyerindeki yeni adımlar ve projeler için ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Ulusalpost.com'daki habere göre; Yerli dizi sektörünün sevilen yapımlarından biri olan Yabani, izleyicileri şaşırtan bir ayrılık haberiyle gündeme geldi. Dizinin başarılı oyuncusu Nur Fettahoğlu, projeden ayrıldığını duyurdu. Fettahoğlu'nun diziden ayrılma kararı, hayranlarını üzmüş olsa da oyuncunun kariyerinde yeni adımlar atma isteğiyle alakalı olduğu biliniyor. Yabani dizisi takipçileri, Nur Fettahoğlu'nun canlandırdığı karakterin diziden çıkışının hikaye akışını nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor.

NOW TV ekranlarında yayımlanan Yabani dizisindeki bu ayrılığın dizinin ilerleyen bölümlerinde nasıl bir etki yaratacağı ve boşluğun nasıl doldurulacağı ise şimdiden merak konusu.

Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği, başrollerini Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Bertan Asllani, Dolunay Soysert, Yurdaer Okur ve Tayanç Ayaydın'ın paylaştığı yapımın kadrosuna 20. bölüm itibariyle "Özge" karakteriyle dahil olan Nur Fettahoğlu, dün akşam yayınlanan 29. bölüm itibariyle diziye veda etti.

Yabani, yeni bölümüyle 16 Nisan Salı 20.00'de NOW'da!