Meteoroloji acil olarak uyardı! Yağış beklenen iller belli oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarında hava sıcaklıklarının yurdun batı ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı belirtilirken yağış beklenen iller de açıklandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinde hava sıcaklıklarında 2 ila 4 derece arasında bir azalma beklenmektedir. Ayrıca, yağışın etkili olması beklenen iller de raporda belirtildi..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna dair tüm detaylar
MEVSİM NORMALLERİNE DÜŞECEK
Haberler.com'daki bilgilere göre; Son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşüyor. Ülke genelinde cuma gününden itibaren sıcaklıkların yer yer mevsim normallerine kadar inmesi bekleniyor.
DOĞU KARADENİZ'E FIRTINA UYARISI YAPILDI
Bugün Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgar öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve akşam saatlerine doğru etkisi kaybedeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
Ayrıca bugün, Sinop, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un batı ilçeleri ve Trabzon'un doğusunun aralıklı sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Bazı illerde hava durumu değerleri:
İstanbul: 19
Ankara: 23,
İzmir: 24
Antalya: 24
Adana: 30
Denizli: 28
Trabzon: 20
Kastamonu: 24
Kaynak: Anka - Haberler.com - Fotoğraflar: Anadolu Ajansı