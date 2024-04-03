Meteoroloji acil olarak uyardı! Yağış beklenen iller belli oldu

DOĞU KARADENİZ'E FIRTINA UYARISI YAPILDI

Bugün Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgar öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve akşam saatlerine doğru etkisi kaybedeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.