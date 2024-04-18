Ünlü Türk kargo devi ''iflas etti''... Birçok futbol takımının sponsoruydu

Son dönemde çok sayıda şirket iflas etmiş durumda. İflas eden şirketler arasına bir kargo devi daha katıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ünlü Türk kargo şirketi iflas etti. Uzun yıllardır Türkiye'de birçok futbol takımının sponsorluğunu üstlenen şirket, Beşiktaş ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin de destekçisi olarak dikkat çekiyordu. Dev şirketin iflas kararı herkesi şaşırttı

Şirket, Beşiktaş ve Galatasaray gibi önemli futbol takımlarının sponsorluğunu üstlenmişti.

Ancak artan enflasyon ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok şirketin iflas ettiği bir dönemde GKN Kargo'nun da bu duruma düşmesi dikkat çekici oldu.



GKN Kargo, futbol kulüpleri arasında yaptığı anlaşmalarla tanınan bir şirketti ve spor camiasında önemli bir yere sahip olmasıyla biliniyordu.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; GKN Kargo, geçen ocak ayında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebiyle başvurdu. Başlangıçta, şirkete sunulan bir planla toparlanabileceği düşünülmüştü ve mahkeme tedbir amaçlı bir komiser atadı.

Ancak zamanla şirketin mali durumu daha da kötüye gitti ve komiser heyeti, şirketin toparlanma şansının olmadığını belirten bir rapor sundu. Heyetin raporunda ''Şirketin geçici mühlet süreci, alacaklıların durumunu daha da kötüleştiriyor'' ifadeleri yer aldı.

Komiser heyetinin olumsuz raporu sonrasında, şirket için kritik bir duruşma düzenlendi ve mahkeme iflas kararı verdi. Bu, konkordato sürecinin en kısa sürede iflasla sonuçlanan dosyalar arasına girdi.

Toplam 563 milyon liralık borcu olan GKN kargo bu borcunun 50 milyon lirasını, Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantep Spor ve Şanlıurfa Spor gibi 4 spor kulübüne olan alacaklardan oluşuyordu. GKN Kargo'nun sponsorluk anlaşmaları yaptığı bu kulüpler, şimdi alacaklı durumuna düştü.

Şirketin kayıtlı olarak sadece 2 aracı bulunduğunun bilgisine ulaşan mahkeme aynı zamanda şirketin sahibi olan Gökhan Akyürek'in konkordato başvurusundan kısa bir süre önce özel jetle seyahat ettiği bilgisini dava dosyasına ekledi. Bu seyahati gerçekleştiren Vatanjet Havacılık AŞ ise 29 bin liralık alacağını tahsil edemediğini mahkemeye bildirdi.