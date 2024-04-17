Türkiye'nin önde gelen mobilya deviydi. Artık sadece adı bilinecek ''iflas etti''

İflas dalgasının etkisi giderek artmaya devam ediyor. Son olarak Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyetlerine 9 yıl önce başlayan Arin Yatak, ekonomik zorluklarla başa çıkamayarak iflasını açıklamak zorunda kaldı.

Günümüz ekonomik koşullarında birçok işletme benzer zorluklarla karşı karşıya kalmakta ve maalesef bazıları iflas etmek durumunda kalmaktadır. Arin Yatak'ın iflası da bu zorlu sürecin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle pandemi sonrasında çok sayıda şirket iflasını açıklamak zorunda kaldı. İflas dalgası artarak devam ederken bu kez mobilya devi iflasıyla gündeme geldi.

Duvar'daki habere göre; Mobilya sektöründeki zorlu ekonomik koşullar nedeniyle birçok firma zor günler geçiriyor. Son olarak Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren ve 9 yıl önce kurulan Arin Yatak, iflas etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Pandemi sürecinde ticaret dengelerinin değişmesi ve tedarik zincirlerinin kopmasıyla birlikte birçok şirketin ayakta kalması güçleşti. Arin Yatak gibi bazı firmalar, bu zorlu piyasa koşullarına uyum sağlayamadı ve iflas etmekten kaçınamadı.

Arin Yatak, 2015 yılında İnegöl'de kurulmuş bir mobilya şirketiydi ve özellikle baza ve yatak setleri üretimiyle tanınıyordu. Ancak ekonomik zorluklarla başa çıkamayarak iflas etmek zorunda kaldı.

MAHKEME MOBİLYA DEVİNİN İFLASINI DUYURDU

Firma, konkordato mühletini uzatma talebinin reddedilmesiyle resmen iflas etti. Mahkeme, Arin Yatak Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin iflasını onayladı ve adi tasfiye usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesine karar verdi. Konkordato Komiseri'nin görevi sona erdi ve mahkemeden verilen tüm tedbirler kaldırıldı. Bu karar, İcra İflas Kanunu'nun 288. maddesi uyarınca ilan edildi.