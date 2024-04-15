Ünlü mağaza zinciri iflas etti. Yüzlerce şubesinin kapısına kilit vuruluyor

Ünlü bir mağaza zinciri iflas etti ve yüzlerce şubesi kapanma noktasına geldi. Dünya genelindeki ekonomik kriz, endişe verici bir seviyeye ulaşmış durumda.

ALMANYA'DA İFLAS DALGASI DURMUYOR

Koronavirüs pandemisiyle başlayan iflaslar, hız kesmeden devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte şirket iflasları doruk noktasına ulaştı ve küresel çapta endişe yaratıyor. Son zamanlarda Almanya'da milyonlarca Türk vatandaşının yaşadığı ülkede, 24 saatte bir iflas haberi gelmeye başladı.

DEV ŞİRKET İFLAS ETTİ

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Galeria Karstadt Kaufhof, bir süre önce iflas başvurusunda bulunmuştu ve yerel mahkeme dün itibariyle bu davayı açtı.

Galeria Karstadt Kaufhof'un iflas başvurusu kabul edildi ve Essen Yerel Mahkemesi, şirket hakkında iflas davasını başlattı.

insolvenzbekanntmachungen.de portalı üzerinden yapılan açıklamaya göre, dava dün resmen başlatıldı. Şirketin ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiği biliniyordu ve Alman giyim devi üçüncü kez iflas koruma başvurusunda bulundu.

ALICI BULAMADI VE İFLASINA KARAR VERİLDİ

Şirket, 22 Mart'a kadar bir alıcı bulamazsa, kalan 92 mağazasını kapatıp çalışanlarını işten çıkaracağını duyurmuştu. Ne yazık ki alıcı bulunamadı ve şirket nihayetinde battı.

Kaynak: Artı49