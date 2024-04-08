Dev firma iflasa sürükleniyor! Ünlü ilaç şirketi konkordato talebinde bulundu...

2024 yılı itibariyle Türkiye'de iflas haberleri artarak devam ediyor. Son olarak, takviye edici gıda üretimi yapan Hünnap İlaç ve Sağlık Şirketi iflas noktasına gelmiş durumda. Bu dev şirketin konkordato talebinde bulunduğu öğrenildi. Dev şirketin iflas noktasına gelmesi sektörde de büyük ses getirdi.

DEV ŞİRKETİN BİRÇOK ANLAŞMASI BULUNUYOR

İflas noktasına gelen dev şirketin çok sayıda firma ile anlaşmasının olduğu öğrenildi. Cumhuriyet.com.tr'deki habere göre; İş insanı Abdullah Sarı, konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.

Mahkeme tarafından ise 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

MAHKEME SONUCU MERAKLA BEKLENİYOR

Mali zorluklarla mücadele eden şirket, hacizlere karşı koruma amacıyla da 3 aylık geçici mühlet kararı aldı.

Mahkeme, iş insanı Abdullah Sarı’nın sahibi olduğu Hünnap İlaç ve Sağlık Şirketi ile Abdullah Sari Gıda AŞ için geçici konkordato komiserleri atadı.

Komiserler, konkordatonun başarıya ulaşma olasılığını inceleyecekler.

İFLAS RİSKİ BULUNUYOR

Hünnap İlaç ve Sağlık Şirketi ile Abdullah Sari Gıda AŞ'nin konkordato sürecinden olumsuz çıkması durumunda iflas riski bulunuyor. Şirketin 3 ay içerisinde kendisini toparlaması hedefleniyor.