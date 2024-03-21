Dev AVM iflas etti; Yerine lüks apartman daireleri yapılacak

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde yer alan ve alışveriş merkezi ile garaj olarak kullanılan University Square geçtiğimiz aylarda iflas iddialarıyla gündeme gelmişti. Dev AVM'nin iflası onaylandı. İflas eden dev AVM'nin yerine ne yapacağı da belli oldu

Dev AVM iflas etti; Yerine lüks apartman daireleri yapılacak

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde bulunan University Square, alışveriş merkezi ve garaj olarak hizmet veren dev bir kompleks olarak biliniyordu. Ancak geçtiğimiz aylarda iflas iddialarıyla gündeme gelmesi, işletme sahipleri ve yerel halk arasında endişe yaratmıştı. Son gelişmeler ise bu endişeleri doğruladı.

University Square'in iflası resmiyet kazandı ve artık dev AVM iflas etmiş durumda. Peki, bu durumda ne olacak? Yerine ne yapılacak? İflas sürecinin ardından alınan kararlar nelerdir?

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Yeniakit'in haberine göre, dünya genelindeki ekonomik kriz dev şirketlerin iflas kararı almasına sebep oluyor.

Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar silsilesi bitmek bilmiyor.

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu. Son iflas haberi bir alışveriş merkezinden geldi.

Dev AVM iflas etti; Yerine lüks apartman daireleri yapılacak - Resim : 2

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde yer alan ve alışveriş merkezi ile garaj olarak kullanılan University Square iflas başvurusunda bulundu.

Son dönemde alışveriş merkezi statüsünü adeta yitiren bir nokta olan University Square'in kendi isteğiyle gönüllü bir şekilde iflas başvurusunda bulunması sürpriz olmadı.

Alışveriş Merkezi sahibi, bulunan binayı yıkıp yerine 200 adet daire yapmayı planlıyor.

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