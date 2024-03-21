Kanal D dizisinden üzücü haber; Ekrana veda edeceği tarih açıklandı

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi değerli oyuncuların yer aldığı İnci Taneleri dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. Dizi, 8 haftadır perşembe akşamları Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

İnci Taneleri dizisi, izleyicileri ekran başına kilitleyen etkileyici hikayesi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla dikkat çekiyor.

İNCİ TANELERİ SEZON FİNALİ

ulusalpost.com'daki habere göre; İnci taneleri dizisinin hayranları tarafından merakla beklenen sezon finali tarihi belli oldu. . İnci Taneleri'nin heyecan dolu sezon finali, Haziran ayında izleyicilerle buluşacak. Bu final bölümüyle birlikte sevilen karakterlerin başlarından geçen olaylar ve yaşadıkları duygusal anlar izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi oyuncuların yer aldığı İnci Taneleri dizisinin yeni bölümleri ise Eylül ayında ekranda olacak.

KADROYA YENİ İSİMLER

İddialı isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisinin kadrosuna 2.sezonda yeni isimler de katılacak.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN KONUSU

Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri adlı dizide cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın (Yılmaz Erdoğan) yaşam mücadelesi ve geçmişiyle yüzleşmesi merkeze alınıyor. Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopan, dağılan inci tanelerini tekrar toplamaya çalışıyor.