Doğalgaz faturalarıyla ilgili düzenleme; Ne zaman ücretli olacağı açıklandı

Uzun bir süredir birçok doğalgaz kullanıcısına faturalar sıfır olarak geliyordu. Doğalgaz faturalarının ne zaman ücretli olacağı açıklandı.

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Doğalgaz faturalarıyla ilgili düzenleme; Ne zaman ücretli olacağı açıklandı

Uzun bir süredir, birçok yurttaşımıza doğalgaz faturaları sıfır TL olarak gelmekteydi. Ancak, bu durumun ne kadar süreceği ve hangi tarihe kadar geçerli olacağı konusunda net bir bilgi bulunmamaktaydı.

Sonunda beklenen açıklama geldi ve doğalgazın ücretsiz olacağı tarih netleşti. Buna göre, doğalgaz faturalarının sıfır TL olarak gelmeye devam edeceği tarih şu şekilde belirlendi:

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DOĞALGAZ NE ZAMANA KADAR BEDAVA?

Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz tarihleri, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Faturalarının 25 metreküp kısmı vatandaşlara ücretsiz doğalgaz olarak verileceği çıkarılan kararname ile duyurulmuştu. Yaklaşık 1 yıldır yurttaşlara sıfır fatura geliyordu.

25 METREKÜP BEDAVA

Kararnameye göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküp kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.

Bu oranın üzerine çıkan yurttaşlara fatura bedeli yansıtılacak.

Doğalgaz Faturasında Tasarruf Sağlayan 10 Tüyo

1. Evdeyken veya uyurken termostatı düşük tutarak doğalgaz kullanımını azaltabilirsiniz. Her 1 derece düşürme, faturanızı %3-5 oranında düşürebilir.

2.: Isıtma sisteminizin düzenli bakımını yaptırarak verimliliğini artırabilir ve enerji tüketimini azaltabilirsiniz.

3. Pencereleri ve kapıları sıkıca kapatmak, evinizi dış hava koşullarından koruyarak doğalgaz tüketimini azaltabilir.

4. : Evdeki ısı yalıtımını iyileştirerek ısı kaybını azaltabilir ve doğalgaz kullanımını minimize edebilirsiniz.

5. Sıcak su tankınızı yalıtarak enerji kaybını önleyebilir ve doğalgaz faturasında tasarruf sağlayabilirsiniz.

6. Enerji verimliliği yüksek cihazlar kullanarak doğalgaz tüketimini azaltabilirsiniz.

Doğalgaz faturalarıyla ilgili düzenleme; Ne zaman ücretli olacağı açıklandı - Resim : 2

7. Gün içinde güneş ışığından maksimum düzeyde yararlanarak evinizi doğal olarak ısıtabilir ve doğalgaz kullanımını azaltabilirsiniz.

8. Kullanmadığınız odaların ısıtma sistemine bağlı olmamasını sağlayarak doğalgaz tüketimini azaltabilirsiniz.

9. Düşük akımlı duş başlığı kullanarak sıcak su tüketimini azaltabilir ve doğalgaz faturasında tasarruf sağlayabilirsiniz.

10. Farklı doğalgaz sağlayıcılarının fiyatlarını karşılaştırarak daha uygun bir seçenek bulabilir ve tasarruf sağlayabilirsiniz.

Kaynak: Habertürk

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