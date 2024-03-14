Mustafa Sönmez: 31 Mart sonrasına ertelenmiş birçok zam var, başta elektrik ve doğalgaz

İktisatçı Mustafa Sönmez, başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere 31 Mart sonrasına ertelenmiş birçok zammın olduğunu belirtti.

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Mustafa Sönmez: 31 Mart sonrasına ertelenmiş birçok zam var, başta elektrik ve doğalgaz

Türkiye halkları, 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçime kitlenmiş durumda.

Seçime günler kalmışken halk bir yandan ekonomik kriz, yoksulluk ve enflasyonla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyor.

Asgari ücrete yapılan zammın ardından iğneden ipliğe gelen birçok zamla eriyen vatandaşı, 31 Mart sonrası birçok zam daha bekliyor.

BirGün'e açıklamalarda bulunan Mustafa Sönmez, seçim sonrası başta doğalgaz ve elektrik gibi temel yaşam kalemleri olmak üzere pek çok zamla karşılaşacağımızı açıkladı.

Sönmez şunları söyledi:

“31 Mart sonrasına ertelenmiş birçok zam var. Başta elektrik ve doğalgaza yüksek zamlar yapılacak. İnsanlar şimdiden kredi alıyorlar, nakit avans çekiyorlar, ürünleri kredi kartı ile alıp taksitlendiriyorlar. Bunlar zorlaştırılacak. Bütçeyi denkleştirmek için borçlananların borçlanması güçleştirilecek. Piyasa daralınca insanlar işlerini yitirecek. Yatırımlar duracak. Alt ve orta kesime büyük bir bedel hazırlanıyor.

'PARA POLİTİKALARI İLE ÇÖZÜLECEK ŞEYLER DEĞİL BUNLAR'

14 – 28 Mayıs sonuçları kadar 31 Mart Yerel Seçim sonuçları da iktidar için önemli. Bu yüzden Erdoğan radikal bir program izlenmesini ve orta yoldan ilerlemesini sağlıyor. Zıvanadan çıkmış ekonomiye müdahaleyi erteleten Erdoğan için siyasi olarak ayakta tutacak şey neyse, doğru ekonomi odur. Erdoğan’ın siyaseten gerekli gördüğü politikalar bu sonuçları yarattı. Erdoğan yine irrasyonel bir ekonomi politikasına sapabilir. Mayıs seçimleri sonrasında ağır ekonomik koşullara pansumanlar denedi. Asgari ücreti artırdı. Ama enflasyon dinamiği çalışıyor ve dinamik sürekli problem yaratıyor. Pansumanlar işe yaramıyor. Yeterli üretim olmaması yatıyor bunun altında. Gıda enflasyonu artıyor, tarım çökmüş durumda, tarımsal üretimi de ihracata dönmüş durumda, tarım ürünlerini iç pazara vermiyorlar. İç pazara yansımayınca fiyatlar yükseliyor. Kiralık konut arzı eksik. Bu tür yapısal problemler var. Para politikaları ile çözülecek şeyler değil bunlar.”

Etiketler
Mustafa Sönmez Elektrik Doğalgaz Zam
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