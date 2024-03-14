Bakanlık, ekmek ve simit fiyatları için harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, ekmek ve simit fiyatları için harekete geçti. Artık fiyatların belirlenmesinde, bakanlıktan olumlu görüş alınacak.

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Bakanlık, ekmek ve simit fiyatları için harekete geçti

Artan enflasyon nedeniyle ekmek ve simit fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde Ticaret Bakanlığı'ndan olumlu görüş aranmasına karar verildi.

Ekmek ve simit fiyatı ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilmesi kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanacak.

Buna göre "Ekmeğin fiyatına ilişkin tarifeler, sırasıyla, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, ilgili federasyon ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanır." maddesi eklendi.

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