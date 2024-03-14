Benzin ve motorine büyük zam geliyor: İşte yeni fiyatlar

Petrol fiyatlarında yaşanan küresel ölçekli geri çekilme, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının yalnızca bir miktar düşüş göstermesine neden olurken, sektör kaynakları 15 Mart 2024 tarihi itibarıyla benzin ve akaryakıt fiyatlarında büyük bir artış yaşanacağını belirtti.

Yaz aylarında yapılan vergi düzenlemesi ile litre fiyatında ani yükselişler yaşanan benzin ve motorin, yılın geri kalan bölümünde de yapılan artışlarla tarihi seviyelere ulaşmıştı.

Petrol fiyatlarında yaşanan küresel ölçekli düşüş trendi, Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını bir nebze olsun geri çekmeyi başarırken, akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgilere göre, bu gece itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına büyük bir zam gelecek.

Yeni bir değişiklik yapılmaması halinde, 15 Mart tarihi itibarıyla geçerli olacak yeni tarifede benzinin litresi 1,60 TL, motorinin litresi ise 1,25 TL zamlanmış olacak.

Artışın pompa fiyatlarına yansıyacağı öğrenilirken, seçim öncesi akaryakıt fiyatlarına ilave bir zam yapılması beklenmiyor.

Artış sonrası oluşması beklenen fiyat tablosu şu şekilde:

Benzin (İstanbul Avrupa) - 42,13 TL

Benzin (İstanbul Anadolu) - 42,04 TL

Dizel (İstanbul Avrupa) - 42,02 TL

Dizel (İstanbul Anadolu) - 41,95 TL

Benzin (Ankara) - 42,86 TL

Dizel (Ankara) - 42,76 TL

Benzin (İzmir) - 43,36 TL

Dizel (İzmir) - 42,96 TL