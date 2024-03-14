Mehmet Şimşek 'Zorlanacaksınız, benden bir şey istemeyin; ben kötü adam olmaya razıyım, kabinedekiler de öyle görüyor' demiş

10 Haber yazarı Erdal Sağlam, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili edindiği bilgileri okurlarıyla paylaştı.

Buna göre Şimşek, oda başkanlarına "2024 yılında kimse bana bir şey istemek için gelmesin, para yok" demiş. Neden enflasyonla mücadele edilmesi gerektiğini, bunun için sıkıntıların çekilmesi gerekeceğini anlatan Şimşek'e TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu '2001 yılında olduğu gibi uygulayacağınız enflasyonla mücadele programına tam destek vereceğiz' yanıtını vermiş.

'BİR SÜRE YENİ YATIRIM OLMAYACAK'

Sağlam, toplantı hakkında konuştuğu oda başkanlarının kendisine "Adam çok kararlı, haklı da… Enflasyonu kesinlikle yenmek gerekiyor ve başka çare olmadığını açıkça görüyoruz" dediğini aktardı. Yine kaydedilenlere göre Şimşek ayrıca, "Otoyoldu, havaalanıydı böyle yatırımları yeterince yaptık, bir süre yeni yatırım olmayacak. Sadece altyapı yatırımı olarak organize sanayi bölgelerini limanlara bağlamak için planlanan demiryolu hatlarını yapacağız" diye de konuşmuş.

Bu arada vergide kayıt dışının kayda alınmasına büyük önem vereceklerini, vergi kaybını önleyeceklerini kaydeden Bakan Şimşek, bu konudaki çalışmalarına da değinip "MASAK artık sizlerin de tüm hesaplarını görüyor" demiş. Şimşek kurlar hakkındaki söylentilere 'Ben anlamıyorum niye hâlâ altın veya döviz alınıyor, halbuki açıkça da söyledik; TL bu süreçte değerlenecek' yanıtını vermiş.

'ZORLANACAKSINIZ, BENDEN BİR ŞEY İSTEMEYİN'

Seçim nedeniyle herkesin bir şeyler istediğini hatırlatan Bakan Şimşek seçimden sonra kimsenin kendisine kredi için, finansal kolaylık için, yani para istemek için gelmesini istemediğini belirterek "Zorlanacaksınız, zaten bunu size açıkça söylüyorum ama benden bir şey istemeyin" demiş.

Özellikle bu yılın iş dünyası için zor geçeceğini açıkça söyleyen Şimşek buna mecbur olduklarını, aksi takdirde özel sektörün bundan sonra büyüyemez hale geleceği bir iklimin ortaya çıkacağını söylemiş. Biran önce enflasyonu tek haneye indirip dünyadaki değişime ayak uydurmak için çalışmak zorunda olduklarını kaydeden Şimşek yeşil dönüşüm ve teknolojik atılıma uyum sağlamak için biran önce ekonomik istikrarın oluşturulması gerektiğini kaydetmiş.

'BEN KÖTÜ ADAM OLMAYA RAZIYIM'

Zaten taleplere karşı durduğu için kendisinin 'kötü adam' olduğunu kaydeden Bakan Şimşek "Ben kötü adam olmaya razıyım, Kabinedeki arkadaşlar da beni böyle görüyor. Ama bunu yapmak zorundayız, kötü adam olmaya devam etmek zorundayım" ifadesini kullanmış.

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