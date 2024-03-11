Dolar kuru sert dalgalandı, Mehmet Şimşek İngilizce açıkladı: Dolar kurunun yönü neresi?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dolar kuruna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Enflasyonu işaret eden Şimşek, dolar kurunun yönünü değerlendirdi.
Yüksek enflasyon, geçen yıl genel seçim ardından kurda yaşanan düzeltmenin benzeri yaşanacağı beklentisi ve ekonomi politikalarında seçim sonrası değişim olabileceği endişesi dolara olan talebi artırdı.
Artan talep sonrası dolar kuru, 32 TL seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
"SEÇİMSİZ UZUN BİR DÖNEM OLACAK"
Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından İngilizce paylaşım yaparak, enflasyonu işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Fiyat istikrarına ulaşmanın zaman alacağını akılda tutmak önemlidir. Bu ayki yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin, verimliliği artıracak ve rekabet gücünü artıracak reformları da içeren orta vadeli programını sürdürmek için seçimsiz uzun bir dönem olacak."
ŞİMŞEK AÇIKLADI: DOLAR KURUNUN YÖNÜ NERESİ?
Şimşek, "Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanma geçici olarak değerlendirilmelidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini çıpalamaya kararlıdır. TCMB'nin enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak için maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.
TL'NİN DEĞER KAYBI HIZ KAZANDI
Öte yandan dolar/TL'nin bu sabah 32 TL seviyesinde işlem görmesi sonrası, TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı, şubat sonundan bu yana hızlandı ve TL geçen hafta yüzde 1.8 ile Ağustos sonundan bu yana en hızlı değer kaybını yaşadı. Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yılbaşından bu yana kaybı ise yüzde 7.7 seviyesinde.
MERKEZ BANKASI DOLAR KURU TAHMİNİ
Ayrıca Merkez Bankası'nın son piyasa katılımcılar anketi sonucuna göre, yıl sonu dolar kuru, 40,02 TL olmuştu.
12 ay sonrasına yönelik dolar kuru beklentisi ise, 40,64'ten 41,15 TL seviyesine çıkmıştı.