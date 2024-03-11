Dolar kuru sert dalgalandı, Mehmet Şimşek İngilizce açıkladı: Dolar kurunun yönü neresi?

TL'NİN DEĞER KAYBI HIZ KAZANDI

Öte yandan dolar/TL'nin bu sabah 32 TL seviyesinde işlem görmesi sonrası, TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı, şubat sonundan bu yana hızlandı ve TL geçen hafta yüzde 1.8 ile Ağustos sonundan bu yana en hızlı değer kaybını yaşadı. Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yılbaşından bu yana kaybı ise yüzde 7.7 seviyesinde.