Puf puf kabarıyor ve asla bayatlamıyor; 41 yıllık aşçının pişi yapma tekniği

Sahura pişi hazırlamak istiyorsanız işte işinizi kolaylaştıracak bir öneri; Bu teknikle hazırlanan pişi çok ama çok lezzetli oluyor

Puf puf kabarıyor ve asla bayatlamıyor; 41 yıllık aşçının pişi yapma tekniği

Sahura pişi hazırlamak isteyenler için harika bir önerimiz var! Pişi yaparken lezzetli ve pratik bir teknikle tanışmaya hazır mısınız? 41 yıllık deneyime sahip aşçı İbrahim Erdem'den gelen bu öneri, pişi yapımını kolaylaştıracak ve sonuç olarak çok lezzetli bir sonuç elde etmenizi sağlayacaktır.

Bu teknikle hazırlanan pişi, kıtır kıtır dışıyla ve yumuşacık içiyle tam anlamıyla damakları şenlendirecek.

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Puf puf kabarıyor ve asla bayatlamıyor; 41 yıllık aşçının pişi yapma tekniği - Resim : 2

İŞTE PUF PUF KABARAN VE ASLA BAYATLAMAYAN PİŞİ TARİFİNİN DETAYLARI

PİŞİ MALZEMELERİ NELERDİR?

Pişi için gereken malzemeler şu şekildedir;

2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı süt
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı sıvı yağ

PİŞİ NASIL YAPILIR?

Un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın.
Sütü, yumurtayı ve sıvı yağı ekleyin ve karıştırın.
Hamuru yumuşak bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam edin.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın.
Kızgın yağda kızartın.
Pişiler kızardıktan sonra kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını alın.
Sıcak olarak servis yapın.

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