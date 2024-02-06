Sosa 1 çay bardağı ekleyin... Börek daha lezzetli ve çıtır oluyor

Börek yaparken bu püf noktalarına dikkat ederek, lezzetli ve çıtır çıtır bir börek elde edebilirsiniz. Deneyimlerinize yeni lezzetler katmak için bu ipuçlarını mutlaka göz önünde bulundurun.

Börek yaparken sosun önemini asla göz ardı etmeyin. Sosun içerisine ekleyeceğiniz maden suyu, böreğinizin çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır. Sosa 1 çay bardağı kadar ekleyeceğiniz maden suyu, böreğinizin lezzetini artıracaktır.

Börek yaparken yufka kalınlığı da oldukça önemlidir. Yufkalarınızın çok ince olmamasına özen gösterin, aksi takdirde böreğiniz dağılabilir.

Böreğinizi pişirirken fırınınızın sıcaklığına dikkat edin. Böreğinizin altı ve üstü eşit derecede pişmesi için fırınınızın sıcaklığını dengeli bir şekilde ayarlayın.

ÇITIR ÇITIR BÖREK TARİFİ

PATLICANLI BÖREK MALZEMELERİ

2 adet hazır yufka

Sos için;

8 yemek kaşığı su

8 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı un

İç harcı;

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

2 adet yeşil biber

1 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

3 adet patlıcan

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz biber

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

1 yumurta sarısı

Çörek otu

PATLICANLI BÖREK NASIL YAPILIR?

İlk olarak patlıcanları ufacık küpler halinde doğrayın ve tuzlu suyun içerisinde yarım sata bekletin.

Suyunu süzdüğünüz ve kuruttuğunuz patlıcanları kenara alın.

Tencereye yağ koyarak patlıcanları kızartın.

Soğanları rendeleyin. Biberler ile birlikte kavurun. İçerisine salça ve patlıcanları ilave edin. Patlıcanlar renk alınca kenara alın. Bir adet yufkayı ikiye katlayın ardından tekrar katlayın.

Son olarak yufkayı katladığınızda üçgen şeklinde kesin ve 1 yufkadan toplamda 16 adet üçgen elde edin.

Üçgen yufkanın üzerine bir fırça yardımıyla hazırladığınız sos karışımından sürün. İç harcını geniş tarafına koyun ve kenar kısımlarını içe doğru katlayın.

Kalan sos karışımına yumurta sarısını ekleyin ve güzelce karıştırın.

Diğer yufkaya da aynı işlemi uyguladıktan sonra yağlı kağıt serili tepsiye börekleri dizin. Böreklerin üzerine hazırladığınız sostan sürün.

Üzerlerine çörek otu serptiğiniz börekleri 180 derece fırında 40 dakika pişirin.