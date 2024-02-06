Sinirlendiklerinde ne yaptıklarını bilmiyorlar.... En öfkeli 3 burç

Astroloji, insanların doğum tarihlerine göre kişilik özelliklerini ve davranışlarını anlamak için kullanılan bir araçtır. Burçlar, astrolojide önemli bir yere sahiptir ve her burcun belirli özellikleri vardır. Bugün, en öfkeli 3 burç hakkında dikkat çeken bilgileri sizlerle paylaşacağız.

Akşam'da yer alan bir içerikte; En sinirli 3 burçla ilgili detaylar paylaşıldı. İşte o burçlar.

KOÇ: Öfkelenince gözü dönen burçlardan biri Koçtur. Koç sinirliyken ona bulaşmayın.



BOĞA: Boğaları en çok kurallarının çiğnenmesi sinirlendirir. Boğalara sınır ihlali yapmayın.

AKREP: Sabırlı bilinen Akrep sadece sevdiklerine böyledir. Kafasında mimlediklerine asla fırsat vermez. Ansızın sinirlenirler.

EN SAKİN BURÇLAR

Cumhuriyet'in derlemesine göre ise; En sakin burçlar belli oldu. O burçlar arasında ''Terazi, İkizler, Başak'' ilk sırada yer alıyor.

İLİŞKİLERDE EN SİNİRLİ BURÇLAR HANGİLERİDİR?

Öte yandan ilişkilerde en sinirli burçlar da belli oldu. O burçlar Koç, Aslan ve Yay'dan başkası değil.

KOÇ: Sinirli bir Koç'u sakinleştirmek dünyanın en zor işi. İlişkilerde genel olarak kavga çıkaran ve ayrılan taraf Koç burcudur.

ASLAN: Kibirli Aslanlar altta kaldıklarında gerilirler. Karşı tarafa öfkelerini yansıtırlar.

YAY: Yay gibi gergin Yaylar eyvallahları yoktur. Asla minnet almazlar. Yaylar sinirlenme bakımından ışık hızıyla yarışırlar.