Tavuk pişirirken tencereye sadece 1 kaşık ekleyin mangal tadında oluyor...

Evde tavuk pişirmek, sağlıklı ve lezzetli bir yemek hazırlamanın keyifli bir yoludur. Tavuğun mükemmel bir şekilde pişmesi için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunmaktadır.

İşte evde tavuk pişirmenin püf noktaları:

Deneyen parmaklarını yiyor...

Ensonhaber.com sitesindeki habere göre; Marine işlemi sırasında sadece bir çay kaşığı kadar eklenen kakao, et ve tavuk yemeklerine eşsiz bir lezzet ve kıvam katıyor.

Ancak bu sadece lezzetin artmasıyla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda yemeklere muhteşem bir mangal ve köz tadı da katıyor.

Bu sıra dışı yöntem, evde yapılan yemeklere profesyonel bir dokunuş ekleyerek, misafirleri şaşırtıyor ve ev mutfağında yaratılan lezzet deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

PEKİ TAVUK KANAT NASIL YAPILIR?

FIRINDA TAVUK KANAT TARİFİ

Bugün sizlere lezzetli bir tarif olan "Fırında Tavuk Kanat" tarifini paylaşacağım. Bu tarif hem pratik hem de oldukça lezzetli bir seçenek olacaktır. İşte fırında tavuk kanat tarifi:

Malzemeler:



- 1 kg tavuk kanat

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı kırmızı pul biber

- 4 diş sarımsak (isteğe bağlı)

- 1 adet limon suyu

Yapılışı:



1. Tavuk kanatlarını yıkayıp süzün ve bir kaba alın.

2. Üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber, kırmızı pul biber ve isteğe bağlı olarak ezilmiş sarımsakları ekleyin.

3. Tavuk kanatlarına bu karışımı iyice yedirin ve en az yarım saat buzdolabında dinlendirin.

4. Fırınınızı 200 derecede ısıtın.

5. Tavuk kanatlarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

6. Üzerlerine limon suyunu gezdirin.

7. Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 45-50 dakika kadar pişirin.

8. Arzu ederseniz fırınlanmış tavuk kanatlarını servis yapmadan önce üzerine taze kekik veya maydanoz serperek servis yapabilirsiniz.

Bu lezzetli fırında tavuk kanat tarifini denemenizi ve sevdiklerinizle paylaşmanızı öneririm. Afiyet olsun!