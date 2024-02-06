Can Yaman'ın son halini görenler korktu! Neden bu kadar değişti?

Can Yaman'ın son zamanlardaki değişimi dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu, yeni dizisi için eski kaslı ve yapılı görünümünden uzaklaşarak kilo verdi. Yapılan değişikliklerle birlikte, Can Yaman'ın eski halinden eser kalmadı.

Yakışıklı oyuncunun bu değişimi, hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Yeni dizisi için fiziksel görünümünde yapılan değişikliklerle birlikte, Can Yaman'ın performansı da merakla bekleniyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kariyerine İtalya’da devam eden Can Yaman, merakla beklenen yeni dizisi Sandokan için kampa girdi ve 94.5 kilodan 85 kiloya indi.

Can Yaman yılın yeni dizisi için ağır bir diyet ve spor programına başlamıştı. Ünlü bir beslenme uzmanı ve spor hocasıyla çalışan ve bir asker gibi kampa giren yakışıklı oyuncu 10 kilo verdiğini açıkladı ve yeni görüntüsünü paylaştı. Nisan ayında Sandokan dizisi için sete çıkacak ve yaklaşık 6 ay yoğun bir tempoda çalışacak olan ünlü oyuncu “30 günde nasıl 10 kilo verdim?” başlıklı şu yazıyı paylaştı:

“Violet Like the Sea 2 çekimleri bittikten sonra, birkaç tatil ve yılbaşından yararlanarak, ailem, ailem ve bana yakın olan insanlarla biraz vakit geçirebilmek için memlekete dönmeye karar verdim. Biraz dinlenmek ve fişini çekmek lazımdı, gerçi hiç abartmıyorum! Bende çok özlediğim Türk mutfağının tadını çıkarmak istedim. Roma’ya döndüğümde sıkı çalışacağımı biliyordum, bir sonraki karakter için hazırlanmak için alışkanlıklarımda radikal bir değişiklik olacağını biliyordum: Sandokan! Ve işte böyleydi: geri gelir gelmez çalışmaya başladım…

İlk hedef karakter için ideal kiloya ulaşmak ve sonrasında zihinsel yönlere odaklanmaktı. Çok zor bir dönemdi, bir ayda yaklaşık 10 kg verdim, 94.5 kilodan 85 kiloya düştüm. Özellikle yoğun bir dönemdi ve günde 2 veya 3 kez egzersiz yapıp aralıklı oruç tutmak zorundayım, kalorileri çok düşük tutarak.Yine de endişelenecek bir şey yok: yorgun olmama rağmen tamamen sağlıklıyım, gençleştim, hafifim, ama her şeyden önce çok memnunum. Belli ki her şey ciddi ve yetkin profesyonellerin sürekli izlenmesiyle oluyor.

Sonuçta oyuncuların yaptığı budur: gerektiğinde özveriyle zaman zaman yeni rolde kendilerini şekillendirirler. Kısacası, planlandığımız mükemmel Sandokan’a ulaşana kadar yelkenleri şişirmeye devam edeceğim. Ancak itiraf ediyorum bugün kurallara biraz ara vermeye karar verdim ve kendimi durdurmayı umarak istediğimi yiyeceğim… Her zaman yaptığınız gibi beni desteklemeye devam etmenizi rica ediyorum. Yakında görüşürüz…”