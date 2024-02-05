FOX TV'de peş peşe 3 veda... Artık kadroda yer almayacakları öğrenildi

FOX TV'nin sevilen dizisi "Kirli Sepeti"nde beklenmedik ayrılıklar yaşandı. Dizinin hayranları bu vedaya oldukça üzüldü. Başrollerinde yer alan üç önemli karakterin diziden ayrılacağı haberleri izleyicileri derinden sarsarken, dizinin geleceği konusunda da belirsizlikler oluşturdu.

"Kirli Sepeti"nin hayranları, sosyal medya platformlarında ayrılıklara tepki gösterirken, dizinin geleceği konusunda da endişelerini dile getirdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kirli Sepeti” dizisi her pazar ilgiyle izleniyor. Lüks bir sitede temizlikçilik yapan kadınların hem dram, hem de komedinin iç içe geçen hikâyesini ekrana taşıyan diziden yeni ayrılıklar yaşanıyor. Dizinin ana kadrosundan 3 oyuncunun ayrılacağı öğrenildi. Bu isimlerden biri Kahraman’a hayat veren Serkay Tütüncü…

Renkli konusuyla kendi seyircisini oluşturan ve çok sevilen Kirli Sepeti’nde İlkgül rolüne hayat veren Aleyna Özgeçen, projeye veda edecek. Dizinin bir diğer ekibe veda edecek ismi ise Devrim Yakut… Usta oyuncu bir süre önce ayağını kırmıştı. Ancak Son gelen bilgiye göre Yakut’un bir bölüm sonra ekibe geri döneceği belirtildi.

FİNAL İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

Bazı haber sitelerinde Kirli Sepeti dizisinin erken final yapacağı öne sürülmüştü. Ancak bu iddialar doğru çıkmadı. Kirli Sepeti'nin yolculuğuna devam edeceği öğrenildi.