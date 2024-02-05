FOX TV'nin Kızıl Goncalar dizisinde Meryem ayrıntısı! Beklenen sahne yaklaştı

Fox TV ekranında izleyicilerle pazartesi akşamları buluşmakta olan Kızıl Goncalar isimli dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken yaşanacaklar da belli oldu

FOX TV'nin Kızıl Goncalar dizisinde Meryem ayrıntısı! Beklenen sahne yaklaştı

FOX TV'nin Kızıl Goncalar dizisinde yine heyecan dolu sahneler ekrana gelecek. İyi reytingler elde eden ve sezonun güçlü çıkış yapan projelerinden birisi olan Kızıl Goncalar dizisinde Özgü Namal ile Özcan Deniz başrollerde yer alıyor.

Televizyongazetesi.com'un derlediği habere göre; Kızıl Goncalar dizisinin 5. yeni bölümünde neler yaşanacağı konusunda detaylar şöyle: Levent ve Meryem’in Zeynep’i yurt dışına çıkarma çabaları devam ederken Suavi’nin yaşadığı kaza her şeyi alt üst eder.

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Cüneyd’in buhranlı haline, Sadi Hüdayi hep beraber pikniğe gitme çaresi bulur. Piknikte Cüneyd’le Zeynep arasında ikisinin de beklemediği olaylar yaşanır.

Levent ve kardeşi Hande hastanedeki babaları Suavi’yle iç hesaplaşmaya girişirler. Mira ise Can’la başını büyük bir belaya sokmak üzeredir.

FOX TV'nin Kızıl Goncalar dizisinde Meryem ayrıntısı! Beklenen sahne yaklaştı - Resim : 2

Meryem, Levent’in evini sıcak bir yuvaya dönüştürmektedir belki, ama buna tahammülü olmayanların gözü üzerlerindedir.

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KADRO GENİŞLEYECEK

Gercekgundem.com'un edindiği bilgilere göre; FOX TV'nin Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna yeni oyuncular da dahil olacak. Bu kapsamda oyuncu seçimleri sürüyor. Kadroya konuk oyuncu olarak giriş yapacak oyuncuların önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

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