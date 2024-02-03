Pişirdiğiniz hamsiyi ziyan etmeyin; Yavan olmasını önleyen pişirme tekniği

Hamsi pişirirken bu yöntemi denerseniz hamsi çok daha lezzetli oluyor. İşte hamsi pişirirken bilmeniz gerekenler:

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Pişirdiğiniz hamsiyi ziyan etmeyin; Yavan olmasını önleyen pişirme tekniği

Hamsi balığı, Karadeniz'in en sevilen ve tüketilen balıklarından biridir. Lezzetli tadı ve besleyici özellikleri ile bilinen hamsi balığının faydaları oldukça fazladır. Hamsiyi ziyan etmemek için fırında pişirmek en doğru yöntemdir. İşte fırında hamsi tarifiyle ilgili tüm detaylar

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mynet.com'un aktardığı bilgilere göre; Hamsinin en klasik ama en lezzetli tariflerinden hamsi buğulama… Küçük balık yiyemeyenlerin bile bayılacağı bu hamsi buğulama tarifini deneyin.

Pişirdiğiniz hamsiyi ziyan etmeyin; Yavan olmasını önleyen pişirme tekniği - Resim : 2

MALZEMELER


Yarım kilo hamsi
2 orta boy soğan
2 orta boy domates
1 limonun suyu
1 çorba kaşığı zeytinyağı
Karabiber

HAZIRLANIŞI


Hamsileri ayıklayın, yıkayıp, süzün.
İri halka şeklinde doğradığınız soğanları fırın kabına yerleştirin ve karabiber serpin.
Hamsileri yan yana sıralayıp üstüne yine halka şeklinde doğranmış domatesleri yerleştirin.
Limon suyu, zeytinyağı ve karabiberi çırpıp balıkların üzerine dökün.
175 derecelik fırında 25 dakika pişirin. Afiyet olsun.

Her halini yemeye bayıldığımız hamsinin en lezzetli ve sağlıklı hali hamsi buğulamadır. Tazecik hamsiler tezgahlara düşer düşmez usta şeflerin bu enfes buğulama tarifini deneyebilirsiniz. Bu lezzetli hamsi tarifini arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz.

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