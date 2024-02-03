Çözmesi beyin isteyen IQ testi! Resimdeki kutup ayısını bulanlar çok zekiymiş

Gözlem becerilerinizin ne kadar iyi olduğunu test etmeye hazır mısınız? Cevabınız ‘evet’ ise buyurun... Bu resimde bir kutup ayısı var ve o kutup ayısını 10 saniyede bulmanız gerekiyor. Zeki insanlar kutup ayısını hemen bulabiliyorlar.

Kutup ayısını görebildiniz mi?

Acele edin, süre doluyor.

İyi gözlem becerisine sahip olan ve IQ testlerinde iyiyim diyenler 15 saniyede kutup ayısını buluyor.

3…

2…

1…

Süre doldu!

Bazılarınızın istenen sürede testi çözdüğünü tahmin ediyoruz.

Eğer kutup ayısını göremediyseniz endişelenmeyin, size çözüm görseli ile yardımcı olmaya çalışacağız.

İşte resimde yer alan kutup ayısı; İşaretli alana bakabilirsiniz