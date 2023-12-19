Balık yerken balığın yanında yemeyin: Yıllarca hep birlikte tüketmiştik

Beslenme uzmanlarından roka uyarısı! Balık yerken neden roka tüketilmemeli?

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Balık yerken balığın yanında yemeyin: Yıllarca hep birlikte tüketmiştik

Roka, sağlığımız için oldukça faydalı bir sebzedir. İçerdiği yüksek miktarda C vitamini ve demir ile bağışıklık sistemini güçlendirir, kemik sağlığını destekler ve kansızlığa karşı etkilidir. Ayrıca lif içeriğiyle sindirim sistemini düzenler ve tokluk hissi verir. Roka, salatalarda, yemeklerde veya smoothielerde kullanılarak besleyici bir şekilde tüketilebilir.

BALIKLA ROKA YEMEYİN

Beslenme uzmanları roka hakkında şaşırtan bir uyarı yaptı. Ensonhaber.com sitesinde yer alan habere göre; İnsan vücudunda büyük öneme sahip vitamin ve mineraller arasında demir ve kalsiyum ön plana çıkıyor. Rokada bol miktarda demir bulunur. Sadece 100 gram roka yiyen birisinin vücuduna 1,5 mg demir girecektir.

Balıklar ise kalsiyum açısından zenginliğiyle bilinir. İki üründe şifalı olarak bilinirken birlikte tüketildiğinde riskler doğurabiliyor. Demir ve kalsiyum besinlerini birlikte tüketmemek gerektiği gibi, balık ve rokayı birlikte tüketmemek gerekir.

Balık yerken balığın yanında yemeyin: Yıllarca hep birlikte tüketmiştik - Resim : 1

Rokada bulunan yüksek demir, balıkta bulunan kalsiyumun emilimini büyük oranda düşürüyor. Kılçıkla birlikte tüketilen balıklarda kalsiyumun vücut rafatından alınması için balığın yanında rokanın yenilmemesi gerektiği paylaşılıyor.

BALIĞIN YANINDA LİMON VEYA PORTAKAL

Uzmanlara göre balığın yanında limon veya portakal tüketmek en sağlıklısı. Balık yerken 1 veya 2 dilim limon tüketmeye özen gösterilmeli

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