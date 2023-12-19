Prof. Dr. Naci Görür: Türkiye'de deprem için tehlike saçan yerleri açıkladı

Maraş depremlerinin ardından Türkiye’nin riskli bölgeleri, yapı stoğu gündemin önemli sıralarında yer alıyor. Deprem uzmanları katıldıkları yayınlarda ve sosyal medya hesaplarında uyarılarına devam ediyor. Prof. Dr. Naci Görür Halk TV’ye yaptığı açıklamada deprem olasılığı açısından alarm zillerinin çalması gereken yerleri şöyle sıraladı:

1- Marmara Bölgesi. Bizim için kritik bir bölge. Burada 7.2 ile 7.6 arasında değişen bir deprem bekliyoruz.

2 - Erzincan-Bingöl-Karlıova arasında olan kesimde 7 mertebesinde bir deprem bekliyoruz.

3 - Tabii İzmir’den de endişeliyiz. Çok faylı bir bölge. Fayların tekerrür periyodunu net olarak bilemediğimiz için zaman hususunda net birşey diyemiyoruz.

4- Bitlis Zagros bindirme kuşağında, Diyarbakır’dan Hakkariye kadar olacak bindirme kuşağında, birtakım sıkıntılar olabilir diye düşünüyoruz.

5- Son depremlere bağlı olarak Adana havzasına, havza olarak genelde bir takım stres transferleri söz konusu olabilir diye orada da dikkatli olmak gerekir diye düşünüyoruz. ( Kisadalga.net)