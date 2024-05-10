UEFA Konferans Ligi'nde Aston Villa'yı hezimete uğratan Olympiakos, finale yükseldi

UEFA Konferans Ligi'nde Premier Lig ekibi Aston Villa'yı önce deplasmanda, daha sonra evinde hezimete uğratan Olympiakos, finale yükseldi.

UEFA Konferans Ligi'nde Aston Villa'yı hezimete uğratan Olympiakos, finale yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında deplasmanda 4-2 mağlup ettiği Aston Villa'yı sahasında da 2-0 yenen Olympiakos adını finale yazdırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final rövanşında Yunanistan ekibi Olympiakos, İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk etti.

İlk maçın yıldızı El Kaabi, 10. dakikada fileleri havalandırarak Yunan ekibini 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

78. dakikada El Kaabi, bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Bu sonuçla Olympiakos, finale yükseldi.

Final ne zaman, saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi Finali 29 Mayıs’ta Yunanistan’ın başkenti Atina’da Olympiakos ile Fiorentina arasında oynanacak.

Kaynak: İHA

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