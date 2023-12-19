22 yıllık dev şirket iflas etti: Alanında öncüler arasında yer alıyordu

Kocaeli'de 22 yıllık demir-çelik fabrikası, Almetka Metal ve Makine Sanayi TİC.A.Ş. iflas başvurusu yaptı ve resmen iflas etti. Firma 2001 yılından bu yana Gebze'de faaliyetlerini sürdürmekteydi.

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22 yıllık dev şirket iflas etti: Alanında öncüler arasında yer alıyordu

enkocaeli.com sitesindeki habere göre; Kocaeli'de 22 yıllık demir-çelik fabrikası, Almetka Metal ve Makine Sanayi TİC.A.Ş. iflas etti. İflas sonrasında şirket faaliyetlerini sonlandıracak.

İFLAS DETAYLARINA ULAŞILDI

Öte yandan iflas detaylarına da ulaşıldı. Milli Gazete'nin haberine göre, Bu kez iflas eden şirket 2001 yılından bu yana demir – çelik, inşaat, döküm ve talaşlı imalat sektörlerinde Kocaeli Gebze merkezli faaliyetlerini sürdüren Almetka Metal ve Makine Sanayi TİC. A.Ş. oldu.

İFLAS FURYASINA KATILDI


T.C. Gebze İcra Dairesi tarafından verilen ilanda, “ALMETKA METAL VE MAKİNE SAN. TİC. A.Ş. 'nin Gebze Asliye Ticaret Mahkemesinin 08/06/2023 tarih ve2023/168 Esas sayılı kararları ile iflasına,iflasın aynı tarih ve saat: 14:00 da açılmasına karar verilmiştir. İ.İ.K. nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.” denildi.

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