Mahfi Eğilmez Asgari Ücret İçin Çok Net Konuştu! Kaçınılmaz Dedi, Tarih Verdi
İktisatçı Mahfi Eğilmez, katıldığı bir televizyon programında Türkiye ekonomisine dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin büyüme performansının potansiyelinin gerisinde kaldığını belirten Mahfi Eğilmez, son iki yılda yüzde 3 seviyelerinde gerçekleşen büyümenin bu yıl da benzer bir düzeyde kalabileceğini söyledi. Eğilmez, “Bu durum, dezenflasyon sürecinin bir maliyetidir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Mahfi Eğilmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, son haftalarda toparlanma sürecine girildiğini belirtti. “16 Mart’tan bu yana süregelen azalışın ardından swap hariç net rezervlerde artış yaşanmaya başladı. 65 milyar dolardan gerileyerek 10 milyar doların altına inen rezervlerde yeniden yükseliş eğilimi söz konusu” diyen Mahfi Eğilmez, bu gelişmenin döviz girişini olumlu etkileyebileceğine dikkat çekti.
PİYASALARDA OLUMLU HAVA HÂKİM
Küresel gelişmeleri de değerlendiren Mahfi Eğilmez, dış piyasada ABD-Çin ilişkilerinde bir yumuşama yaşandığını ve bu durumun Türkiye'ye olumlu yansıdığını dile getirdi. Eğilmez, “Altın fiyatlarındaki düşüş, CDS primindeki gerileme ve içeride TL’ye dönüşte artış sinyalleri, Türkiye ekonomisi için olumlu bir atmosferin doğmasına neden oldu” açıklamasında bulundu.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İHTİMALİ
Gündemdeki en önemli konulardan biri olan asgari ücrete ara zam beklentisine de değinen Mahfi Eğilmez, bu konuda temkinli bir yaklaşım sergiledi. “Üç ay sonra enflasyonun nerede olacağı ve beklentilerin hangi yönde gelişeceği belirleyici olacaktır. Çok yüksek olmasa da bir ara zam yapılması gerekebilir. En azından beklenti oluşması kaçınılmaz” dedi.
TİCARET SAVAŞINDA GERİ ADIM
ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden ticaret savaşına da değinen Eğilmez, son dönemde karşılıklı olarak atılan tarife indirim adımlarını “Başladığımız noktaya geri döndük” şeklinde değerlendirdi. “Bu süreç dünya genelinde büyük bir tedirginlik yarattı. Şimdi ise piyasalar normale dönüyor. Altın ve petrol fiyatlarında dengelenme gözlemleniyor. Ancak petrol fiyatlarının yükselmesi ve euronun değer kaybetmesi Türkiye açısından olumsuz unsurlar” ifadelerini kullandı.
TEKNOLOJİ AÇIĞI VE DIŞ TİCARET DENGESİ
Türkiye’nin dış ticaret dengesine de değinen Mahfi Eğilmez, ihraç edilen ürünlerin düşük ve orta teknoloji seviyesinde olduğunu, buna karşılık ithal ürünlerin daha yüksek teknolojili olduğunu belirtti. Eğilmez, “Dış ticaret haddimiz 100 olması gerekirken 85 seviyelerinde. Bu, ithal ettiğimiz ürünlerin ihraç ettiklerimize göre daha değerli olduğunu gösteriyor. Yüksek teknolojiye dayalı üretim ve marka yaratma kapasitesini geliştirmemiz şart” dedi.
FAİZ POLİTİKASININ PİYASAYA ETKİSİ
Mahfi Eğilmez, geçmiş dönemde düşük faiz politikası nedeniyle altın, döviz, borsa ve gayrimenkul gibi varlıklara yönelimin arttığını vurgularken, “Bu varlıklar düşük faiz ortamında cazip hale geldi. Ancak faizlerin yükselmesiyle bu eğilim tersine döndü. Risklerin azalmasıyla birlikte fiyatların normale dönmesi bekleniyor” değerlendirmesinde bulundu.