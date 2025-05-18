Mahfi Eğilmez Asgari Ücret İçin Çok Net Konuştu! Kaçınılmaz Dedi, Tarih Verdi

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İHTİMALİ

Gündemdeki en önemli konulardan biri olan asgari ücrete ara zam beklentisine de değinen Mahfi Eğilmez, bu konuda temkinli bir yaklaşım sergiledi. “Üç ay sonra enflasyonun nerede olacağı ve beklentilerin hangi yönde gelişeceği belirleyici olacaktır. Çok yüksek olmasa da bir ara zam yapılması gerekebilir. En azından beklenti oluşması kaçınılmaz” dedi.