Deprem korkusu nedeniyle göç alıyorlar! İstanbul'dan 3 şehre yoğun göç

Son yıllarda artan deprem korkusu, birçok İstanbullu emekliyi şehir dışına göç etmeye yönlendirdi.. Özellikle İzmir, Ankara ve Muğla gibi şehirlere yoğun bir göç yaşanıyor. Bu durum, emeklilerin yaşadığı endişeyi ve bu endişenin getirdiği kararları gözler önüne serdi.

DURUMU İYİ OLANLAR GÖÇ EDİYOR

Öte yandan İstanbul'dan göç eden emeklilerin büyük bir bölümünün maddi durumlarının iyi olması dikkat çekiyor. Bu durum, deprem korkusunun yanı sıra emeklilerin yaşam kalitesini artırmak ve huzurlu bir ortamda yaşamak istemelerinden de kaynaklanıyor.

EN ÇOK GÖÇ ALAN ÜÇ ŞEHİR

Özellikle İzmir, Ankara ve Muğla gibi şehirlerin deprem riskinin İstanbul'a göre daha düşük olması, emekliler için tercih sebebi olmakta. Ayrıca bu şehirlerin doğal güzellikleri, kültürel etkinlikleri ve yaşam kalitesi de göç edenlerin tercih sebepleri arasında yer alıyor.

KONYA'YA DA GERİ DÖNÜŞ VAR

Öte yandan İç Anadolu bölgesinde yer alan Konya'ya da İstanbul'dan yoğun bir göç dalgası var. İstanbul'da yaşayan çok sayıda Konyalı emekli Konya'ya geri dönüyor.

En çok tercih ettikleri ilçeler ise ''Meram ve Selçuklu'' olarak dikkat çekiyor.