Japon deprem uzmanı uyardı: Olası Marmara depreminde o ilçeler tehlikede

İSTANBUL'DA ZEMİNİ YUMUŞAK İLÇELERİ AÇIKLADI

TV100'den Selenay Sevimli'nin haberine göre şiddetli depremlerde yumuşak zeminli alanların daha çok etkilendiğini dile getiren Moriwaki, "Eski Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmece'de zemin çok yumuşak. Öncelikle yumuşak zeminli alanları yapmak lazım. Sert zeminin yeri ise Boğaz'ın iki tarafında.