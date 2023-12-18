TRT1 dizisinde kadro değişti! Ana kadro yeniden şekilleniyor

Kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken TRT1 dizisine yeni oyuncular katılıyor. Dizinin 2024 yılında başka transferler yapacağı da öğrenildi. Zengin kadrosunu daha da güçlendirmeyi planlayan ''Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi '' dizisinin en az 3 sezon devam edeceği öne sürüldü.

Dizidoktoru.com'un haberine göre; TRT 1’in pazartesi akşamlarına damga vuran Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları ve usta isim Celal Al dahil oldu.

Diziye İsmet Hatun karakteri ile dahil olan Sezin Akbaşoğulları’nın karakteri ile dizinin seyrini nasıl değiştireceği merak konusu oldu. Celal Al ise dizide Adsız Bey rolü ile izleyiciyle buluşacak.

Güçlü prodüksiyonu ve etkileyici hikayesi ile izleyiciden tam not alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, asırlar önce, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ekranlara taşıyor. Proje tasarımını Emre Konuk’un üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sedat İnci otururken, senaryosunu ise Serdar Özönalan kaleme alıyor.

Zengin oyuncu kadrosuyla da göz dolduran dizide, Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici, Seda Yıldız gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.