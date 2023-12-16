8 günde toplanıyor! Hasat sonrası geliri çok fazla... Emekli vatandaş başardı

Toplaması 8 gün sürüyor! Emekli olduktan sonra 15 dekarlık alanda yetiştirdi! Geliri çok fazla

8 günde toplanıyor! Hasat sonrası geliri çok fazla... Emekli vatandaş başardı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olduktan sonra doğduğu köye yerleşen emekli Astsubay, 15 dekar alanda yetiştirdiği deveci armudunun hasadına başladı. Deveci armudu en faydalı armutlardan biri olarak gösteriliyor. İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Yüksel Apaydın, bu yıl 40 ton ürün beklentisi olduğunu söyledi.

Deveci armudu, Türkiye'nin özellikle Bursa yöresinde yetişen, oldukça lezzetli ve besleyici bir meyve çeşididir. Deveci armudu, genellikle Eylül ve Ekim aylarında olgunlaşarak tüketilmeye hazır hale gelir. Meyvenin kendine özgü bir aroması ve tat profili bulunmaktadır.

Deveci armudunun sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Özellikle lif açısından zengin olması sindirim sistemine olumlu etkilerde bulunur. Aynı zamanda içerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur. Potasyum, C vitamini ve B vitaminleri bakımından da zengin olan deveci armudu, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücutta enerji seviyesini yükseltir.

8 günde toplanıyor! Hasat sonrası geliri çok fazla... Emekli vatandaş başardı - Resim : 1
Bursa'nın Gürsu ilçesi, deveci armudu üretimi konusunda Türkiye'nin önde gelen bölgelerinden biridir. Gürsu deveci armudu, coğrafi işaret tescili almış ve üreticiler tarafından özenle yetiştirilmektedir. Meyvenin kalitesini ve lezzetini belirleyen faktörler arasında iklim koşulları, toprak yapısı ve yetiştirme teknikleri yer almaktadır.

Gürsu deveci armudu, Türk tarımının önemli bir değeridir. Bu özel meyve, hem yerel ekonomiye katkı sağlamakta hem de Türk tarımının çeşitliliğini ve zenginliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca deveci armudu, taze olarak tüketildiği gibi reçel, marmelat, şurup gibi ürünlere de değerlendirilebilmektedir.

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