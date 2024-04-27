İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı bugün Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da yapılıyor.

Mevcut genel başkan Meral Akşener, kurultayda aday olmazken, genel başkanlık için 4 isim yarışıyor.

Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz’ın genel başkanlığa aday olduğu kurultayda pusula renkleri de belli oldu.

Koray Aydın sarı, Müsavat Dervişoğlu mavi, Tolga Akalın beyaz ve Günay Kodaz ise kırmızı renkli pusula ile temsil edilecek.

1.302 kayıtlı delegenin bulunduğu kurultayda, genel başkan seçilebilmek için adaylardan birinin delegelerin salt çoğunluğun oyunu alması gerekiyor.

İlk turda sonuç alınamazsa, ikinci turda en fazla oy alan iki aday yarışacak.

Ayrıca genel başkanlık adaylığı için parti tüzüğüne göre, delegelerin yüzde 5’inin imzasını almak gerekiyor.

İLK TURDA SALT ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda oy verme işlemi tamamlandı. Bin 171 geçerli oyun kullanıldığı seçimde, Koray Aydın, 472, Mehmet Tolga Akalın 327, Müsavat Dervişoğlu 370, Günay Kodaz ise 2 oy aldı.

Salt çoğunluk yakalanmadığı için seçim ikinci tura kaldı. İkinci tur saat 17.45'te başlayacak.

SEÇİM KORAY AYDIN ve MÜSAVAT DERVİŞOĞLU ARASINDA YAPILACAK

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın birinci turunda 327 oy alan alan Mehmet Tolga Akalın, adaylıktan çekildi.

Genel Başkan Adaylığı yarışından çekildiğini açıklayan Akalın, "Muazzam mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanlık yarışının ilk turunda 327 oy alan Akalın, “Siyaset tabanla yapılır. Milletle yapılır. Bugün delegemiz burada bir irade ortaya koydu ve bir fotoğraf verdi. Bu fotoğraftan benim okumam şudur ki delege ‘benim ferasetime güvenin’ dedi. Dolayısıyla ben bugüne kadar meşruiyetini taban siyaseti yaparak elde etmiş, otoriteye karşı mücadele etmiş bir arkadaşınız olarak delegemizin ferasetine inanıyorum. Bundan sonraki süreci de siz saygıdeğer delegelerimizin ferasetine takdim ediyorum. Her birinize birlere verdiğiniz destekten dolayı, bugün ortaya koyduğunuz bu muazzam mücadeleden dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda oy verme işlemi tamamlandı. Birinci turda salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kalmıştı.

SEÇİM ÜÇÜNCÜ TURA KALDI

İkinci turda oy verme işlemi tamamlandı. Toplam bin 158 toplam oy kullanırken, oyların 6'sı geçersiz sayıldı. İkinci turda, Koray Aydın 565 oy alırken, Müsavat Dervişoğlu 570 oy aldı.

Üçüncü turda salt çoğunluk aranmayacak en çok oyu alan İYİ Parti'nin genel başkanı olacak.

ÜÇÜNCÜ TURDA OY VERME İŞLEMİ TAMAMLANDI



İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda üçüncü turda Koray Aydın 548, Müsavat Dervişoğlu 611 oy aldı. Bu sonuçlara göre Dervişoğlu, İYİ Parti'nin ikinci genel başkanı oldu.

16.10 OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

İYİ Parti'de genel başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işlemi başladı.

İYİ Parti lideri Akşener'in oy kullandıktan sonra salondan ayrıldığı görüldü.

15.30 GÜNAY KODAZ'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

İYİ Parti'de tek kadın genel başkan adayı olan Günay Kodaz ise özetle şunları söyledi:

"Partimizde mutlaka emek, liyakat, bilgi, istişare, çalışkanlık, sözünde durma hakim olmalıdır. Bu ülkede AKP'nin yaygınlaştırdığı biat kültürüne karşı kurulmuş bir partiyiz. Eleştirdiğimize benzememeliyiz.

Maalesef partimizde birçok farklı ses susturulmuştur. Tek kadın adayı olarak kadın hareketi denilen partide sürekli yok sayıldım."

15.15 KORAY AYDIN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın ise kürsüde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Son 22 yıldır haktan, hukuktan, adaletten ve özgürlüklerden uzaklaşmış, vatandaş açlık ve sefalette boğuşurken şatafat ve lükse düşmüş halktan kopuk bir iktidarla karşı karşıya kaldık. 22 yıldır bazen milliyetçiliği ayaklar altına alan, sıkışınca seçim kazanabilmek için milliyetçilerin ayağına kapanan bir iktidar tarafından yönetildik. İktidar ve ucube sistem cumhuriyetimizin temel değerlerini hiçe saydı. Ülkenin kaderini iki dudağının arasına hapsetti. Bu ucube sistem kuvvetler ayrılığını, kuvvetler birliğine dönüştürdü. Türkiye’yi bu iktidara bırakmayacağız. Bu iktidarı Türk milletinin yakasından söküp atacağız.

“DURUM MUHASEBESİ YAPMAMIZ ELZEM VE KAÇINILMAZ”

İYİ Parti kurultayımızı, maalesef bir seçim başarısızlığının ardından gerçekleştiriyoruz. 2019 seçim başarımızı geride bıraktığımız 2024 yerel seçimleriyle taçlandırabilir, günümüze de güç katabilirdik. Türk siyasetinin anahtar partisi olma konumumuzu koruyabilir ve iktidar yürüyüşümüzü sürdürebilirdik. Genel Başkanımız Meral Akşener’in aday olmayacağını açıklamasının ardından partimiz sarsılmıştır. Bu sarsıntıyı en az hasarla atlatabilmek için bir durum muhasebesi yapmamız elzem ve kaçınılmazdır.

“ACİL BİR DEĞERLENDİRMEDE BULUNMAZSAK KÖTÜ TABLO SÜREKLİ HALE GELECEK”

Ne oldu da oyu yüzde 20’lerle anılan partimiz yüzde 4’lere geriledi. Ne oldu da Ankara’da yüzde 13 olan oyumuz yüzde 0,9’a düştü. Ne oldu da İstanbul’da yüzde 8 olan oyumuz yüzde 0,6’ya düştü. Elbette yerel seçimlerin dinamikleri farklı. Elbette İYİ Parti’nin asıl oyu bu değil. Doğru bir değerlendirme yapmaz, acil bir değerlendirmede bulunmazsak bu kötü tablo sürekli hale gelecektir. Sayın genel başkanımız bu olumsuz tablonun farkındadır. Genel başkanımızın olağanüstü kurultay yolunu açması ve kendisinin de aday olmaması demokratik bir olgunluktur. Örnek bir tavırdır. Şimdi sıra sizlerdedir. Partimizi derlemek, toparlamak ve iktidar hedefine kenetlemek için gereken bilgi, birikim ve enerjiyi kendime fazlasıyla görüyorum. Çünkü arkamda sizler varsınız. Partimiz en kısa sürede toparlanacak ve gençler ile idare edilecek. İktidara taşınacaktır. Bu bizim vazgeçilmez hedefimizdir. Size İYİ Parti'nin iktidarını vaat ediyorum."

14.30 TOLGA AKALIN KONUŞUYOR

İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın, kurultayda açıklamalarda bulunuyor:

Bugün eski Türkiye'nin, yani Tayyip Erdoğan iktidarının son günü. Bugün iktidar yoluna girişimizin ilk günü. Elbette bu yürüyüşte Türk yurtseverleri, Türk demokratları ve samimi muhafazakarlarla omuz omuza yeni bir dönemi açıyoruz.

Biz, Türk siyasi tarihinin en ceberut iktidarına karşı, onun en ceberut olduğu dönemde kurulmuş bir siyasi partiyiz.

MHP'den ne istedik biz? Birincisi, güvenlikçi, devletçi milliyetçilikten demokratik milliyetçiliğe geçilmesini istedik. İkincisi, iktidar hedefini kaybetmiş bir siyasal hareketle yol yürünmeyeceğini tespit ettik ve bu kapsamda bir yürüyüş başlattık.

Erdoğan bir şövalye, bir alp değildir. Erdoğan, bir pusucudur. Erdoğan, rakipleriyle cesurca mücadele edemez. Erdoğan, ancak muhaliflerine pusu kurarak iktidarını devam ettirebilir.

Erdoğan'ın bitiremediği tek siyasal hareket, bu iyiler ve cesurlar hareketi oldu.

Seçmene 3 konuda mesaj vermeniz gerekiyor. Güvenlik, özgürlükler ve hukuk, üçüncü olarak da refah alanında mesaj vermeniz gerekiyor. İYİ Parti'nin milliyetçiliği siyaset ve seçmen ihtiyaçlarının güvenlik alanına, İYİ Parti'nin demokratlığı siyaset ve seçmen ihtiyaçlarının özgürlükler ve hukuk alanına, İYİ Parti'nin kalkınmacılığı siyaset ve seçmen ihtiyaçlarının refah alanına tekabül ediyor.

Milliyetçilik ve demokrasi, birbirinin olmazsa olmazıdır. Güvenlik ve demokrasi de birbirinin çelişeni değil, tamamlayanıdır.

13.30 GENEL BAŞKAN ADAYI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KONUŞTU

İYİ Parti Genel Başkan adaylarından Müsavat Dervişoğlu kurultayda yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün Gazze’de yapılanlara elbette kayıtsız kalmayacağız. Hükümet ise sadece bunun lafını yapıyor ve İsrail ile ticareti sürdürüyor.

"Türkiye’de dert çok. Türkiye iktidarına aday bir partinin dertleri de çok olacaktır. İYİ Parti kurulduğundan bu yana var olan dertler devam ediyor. Eksiğimiz yok sadece moral bozukluğumuz var. Bu kongre bu salonda bitmeyecek. Bu kongre İYİ Parti’nin sorunlarını çözmek üzere sakin limana yanaştırmak için yapılıyor.

Erdoğan hükumeti kutuplaştırarak süreci yönetiyor. Kamu kaynaklarıyla yandaşlarını ihya ediyor. Erdoğan hükumeti Lozan’ın yandaşları marifetiyle tartışmaya açılmasına dayanak oluşturmak istiyor. Biz bunlarla mücadele etmek zorundayız. Bu mücadele kongre salonlarında verilecek bir mücadele değildir. Sizlere yalvarıyorum. Allah rızası için diyorum. Bana bir fırsat tanıyın. Türkiye’nin meydanlarında Tayyip Erdoğan’la hesaplaşmak istiyorum.

Yerel seçimlerden çıktık. Başarısızlık tanımlaması yapılıyor. Müştereken bir karar aldık, fakat bu kararı uygularken, müştereken uygulayamadık. Özellikle büyük şehirlerde AKP'nin baskın kampanya uygulamaları münasebetiyle halk kutuplaştırıldı. Dolayısıyla, seçmen kimin kazanacağına bakmak yerine, kimin kaybetmesi gerektiğine baktı ve maalesef öyle oy kullandı. İktidarın baskın kampanyası seçmeni o kadar kutuplaştırdı ki, aman ha AKP gelmesin diye vatandaşlarımız ve belki de parti tabanımızın bazıları oy kullanma tercihini şekillendirdiler. Oyunu bu şekilde kullananlara diyecek bir şeyim yok. Ama bu işin içinden elimizi yıkayarak çıkamayız, bunun da böyle bilinmesini istiyorum. Biz bazı yerlerde çok az oy aldık ama işte şu anda Divan'da oturan Nevşehir belediye başkanımız yüzde 52 oy aldı. AKP'nin seçim kaybetmediği Nevşehir'de yüzde 52 oy almayı başarabiliyorsak, bana sorarsanız İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 5 değil, yüzde 52'dir arkadaşlar. Meseleleri doğru kavrayıp, hükümleri doğru vermeyi becerebilirsek, gerçekleştireceğimiz bir durumdur. Aramızda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız var, Sayın Enver Yılmaz. O da Ordu gibi bir yerde, AKP'nin yüzde 70'e yakın oy aldığı yerde yüzde 37 oy aldığı görüldü. Bana göre, seçimi kazandı ama Beştepe seçimi elinden çaldı. O kıstastan bakarsanız, İYİ Parti'nin oyuna yüzde 37 de diyebilirsiniz."

12.30 AKŞENER KURULTAYDA KONUŞUYOR

İYİ Parti'nin mevcut genel başkanı Meral Akşener, kurultayda açıklamalarda bulunuyor.

T24'ün aktardığına göre, Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"5. Olağanüstü kurultayımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün karşınızda bu kürsüden son kez konuşuyorum. Çünkü bugün emaneti devretme günü. Hayatımın 30 yılını farklı dönemlerde, farklı mekanlarda, farklı imkanlarla siyaset sahnesinde çalışarak geçirdim. Siyasi kariyerim boyunca beni motive eden tek bir şey vardı; tüm eğitim hayatımda beni yatılı okutan milletimize, cumhuriyetimize ve devletimize karşı vefa borcumu ödemekti. Bu uğurda 30 yıl boyunca, bir kadın olarak zorluklarla, iftiralarla, tehditlerle karşılaştım. Her devrin fırsatçılarıyla, ahlaksızlarıyla, zalimleriyle mücadele ettim. Ama içtenlikle söylüyorum ki, zihnim de vicdanım da hep rahat oldu. Çünkü kişisel bir hesabım olmadı, utanacak bir yaram, vicdanımı susturabilecek bir güç olmadı. Tehdide, baskıya, zorbalığa eyvallahım olmadı. Allah şahit, toz zerresi kadar korkum da olmadı. Çünkü ecel, ne bir nefes evvel, ne bir nefes sonradır; buna iman etmişim."

31 Mart seçimlerine hür ve müstakil olarak girdik. Çünkü biz İYİ Parti'yi yeni bir seçenek olmak için kurmuştuk. Biz İYİ Parti'yi kariyer basamağı olmak için kurmamıştık.

Ben bu kararın arkasında durdum. Ne kadar zorlu bir yola çıktığımızın farkındaydım. Taşın altına elini koyanların, o taşın bizi ezmesi için çalışanların da farkındaydım. Seçim sonuçları doğrultusunda aldığımız riskin farkındaydım. Söz söyleme sırasında değil, bedel ödeme sırasında da en önde karşınızda duruyorum. Bundan dolayı da asla pişman olmadım. Bugün de pişman değilim, haklılığımızın bir gün anlaşılacağını biliyorum. Hiçbir pazarlığa girmeden milletin sesini duyurmuş olmanın mutluluğu ile son kez karşınızdayım. Allah herkese böyle veda etmeyi nasip etsin. Biz buralara gül bahçelerinden değil mayın tarlalarını aşarak geldik.

12.05 DİVAN BAŞKANI BELLİ OLDU

Kurultay Divan Başkanlığına Şükrü Kuleyin seçildi.

12.00 YETERLİ İMZA TOPLANDI, KURULTAY RESMEN BAŞLADI

Bin 7 delegenin imzasıyla yeterli çoğunluk sağlanırken kurultay resmen başlamış oldu.

11.50 AKŞENER SALONA GELDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener salona geldi.